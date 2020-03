Fotbalové derby o navrácení sebedůvěry. Slavia i Sparta mají po jarních ztrátách co napravovat

Praha Fotbalový svátek je za dveřmi. Nedělní, 295. fotbalové derby mezi vedoucí Slavií a sedmou Spartou určí, který z týmů se odlepí od nepovedeného začátku jara a který má před sebou složité časy. Začněme ale tím nejaktuálnějším: původní obavy, že se bude nejslavnější zápas v Česku kvůli hrozbě koronaviru hrát před zavřenými tribunami, byly ve středu zažehnány. Oba týmy se tak mohly soustředit pouze na poslední přípravy před ostře sledovaným duelem.

„Je dobře, že je to s diváky. Bál jsem se hodně, protože to samozřejmě bylo ohrožené, to všichni víme. Zaprvé jsem rád, že se hraje s diváky. Zadruhé, kdyby se nemohlo hrát s diváky, byl jsem přesvědčen, že bude zápas odložen,“ řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský.



Souček, Škoda, Hušbauer, Král, Deli, Ngadeu, Stoch, Zmrhal a van Buren. To je výčet lídrů, kteří ještě před necelým rokem oblékali červeno-bílý dres při domácí výhře 2:1.



Teď je ale vše jinak, Slavia ze třech jarních utkání zvítězila pouze v jednom, naposledy podlehla po brankách Zahustela s Petrželou Slovácku 0:2. A ze zmíněných jmen už v kádru není jediné. Po další proměně v zimě, kdy do zahraničí zamířil prvně jmenovaný trojlístek, má lídr tabulky do ideální formy daleko.

„Po prohře na Slovácku je pro nás derby ideální zápas. Je to atypické utkání, největší v Česku, všichni se k němu upínají. Když se vám nějaký zápas nepovede, je pro vás lepší hrát takhle velké utkání než nějaký zápas, kde jste vyloženě papírový favorit. Často to bývá tak, že týmu, kterému se nedaří, takhle těžký zápas sedne a zlomí to,“ pustil se do menšího filozofování Trpišovský.



Faktem ale je, že zatímco do jara vstupovala Slavia s náskokem patnácti bodů na druhou Plzeň, po třech kolech je rozdíl desetibodový. Panika ale Eden zatím neovládá. „Já nad tím upřímně nijak nepřemýšlím. Pořád máme velký rozdíl a není proč se otáčet za sebe, je to na nás, jestli budeme ztrácet, nebo ne. Pořád to máme ve svých rukou,“ potvrzuje klid v kabině brankářská jednička Ondřej Kolář.

Zabere léčba Kotalem?

Navíc i na Letné mají do pohody daleko. Vlastně ještě dále než u rivala. Hned po prvním kole po Novém roce se pakoval kouč Václav Jílek, kterého nahradil jmenovec Kotal. Bývalý trenér Jablonce či Brna je znám svou disciplínou, která je založená na propracované defenzivě, jenže...

Sparta pod jeho vedením prohrála 0:1 v Olomouci a remizovala v divokém utkání 2:2 se Zlínem. Až poslední duel, čtvrtfinále poháru proti Baníku a triumf 5:0 (nejvyšší od května 2016), naznačilo blýskání na lepší časy.

Čtvrtfinále fotbalového poháru MOL Cup: AC Sparta Praha - FC Baník Ostrava, 4. března 2020 v Praze. Hráči Sparty se radují z gólu.

„Jsem rád, že do derby jdeme po dobrém výkonu a výsledku proti Baníku. Úleva to určitě je, hlavně pro hráče. Do nedělního duelu jdeme s pokorou, respektujeme sílu Slavie. Je to lídr ligy. Bude záležet, jak kluci zvolenou taktiku dodrží. Proti Baníku dokázali hrát to, co jsme chtěli,“ mohl být přece jen před ostře sledovaným duelem lehce spokojený Kotal.



Sedmašedesátiletý trenér navíc za Spartu nastupoval v letech 1973 až 1982 a bývalý útočník Letenských má na derby i jednu bolestivou vzpomínku. „Zlomili mi na Slavii nos, myslím, že to bylo první derby na Slavii. Byl to Franta Cipro nebo (Ján) Luža. Mám dobrou památku na derby venku,“ nemizí mu ani při tomto vyprávění úsměv ze rtů.

Vydrží mu na nich i po neděli?