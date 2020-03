Fotbalové ústupky koronaviru. O osudu Eura se rozhodne v úterý

Praha Anglická Premier League, německá Bundesliga a francouzská Ligue 1 – to jsou další špičkové fotbalové soutěže, které se kvůli hrozbě koronaviru odkládají.

Ještě ve středu viděli fanoušci Liverpoolu nervydrásající bitvu v osmifinále Ligy mistrů s Atlétikem Madrid, kterému svěřenci Jürgena Kloppa podlehli 2:3 po prodloužení a z nejprestižnější fotbalové soutěže vypadli. I přes čtvrteční plány vedení Premier League, že budou na rozdíl od většiny evropských lig pokračovat v programu s diváky na tribunách, pro ně přišla jasná zpráva.



Nejprve se totiž koronavirem nakazil trenér Arsenalu Mikel Arteta, pár hodin poté se prokázal pozitivní test také u nadějného útočníka Chelsea Calluma Hudsona-Odoie a bylo vymalováno.

„Je to velké zklamání. Podrobil jsem se testu okamžitě, jakmile jsem se začal cítit špatně. Vrátím se do práce hned, jak to bude možné,“ uvedl Arteta, po jehož potvrzené nákaze skončil v karanténě celý A-tým Arsenalu včetně trenérského štábu a členů mládežnické akademie.

Mikel Arteta udílí pokyny svým svěřencům.

To donutilo vedení všech anglických soutěží k mimořádnému zasedání, které sáhlo k okamžitému přerušení ligy. Zástupci klubů však doufají, že termíny odložených duelů po 4. dubnu dokážou nahradit. „Nebylo to lehké rozhodnutí, ale zdraví hráčů, členů realizačních týmů a fanoušků musí být na prvním místě,“ uvedli zástupci Fotbalové asociace a vedení soutěží ve společném prohlášení. „Rozhodli jsme na základě toho, že se v karanténě začalo objevovat čím dál víc hráčů a členů realizačních týmů,“ dodali.



V Anglii vše začalo už ve středu, kdy z preventivních důvodů bylo odloženo utkání Manchesterem City s Arsenalu, „Kanonýři“ totiž v závěru února v Evropské lize přišli do kontaktu s majitelem Olympiakosu Pireus Evangelosem Marinakisem, jenž v úterý oznámil, že je nakažený koronavirem. Dvaapadesátiletý byznysmen je zároveň vlastníkem anglického druholigového Nottinghamu.

„Po tom, co v posledních hodinách vyplulo za nové informace, to považuji za jediné rozumné řešení. Sport v tuto chvíli musí jít stranou,“ uvědomuje si záložník Manchesteru United Nemanja Matič.

Pro okamžité ukončení soutěže se prozatím vyslovili zástupci Tottenhamu a West Hamu.

Německo situaci přehodnotilo

Vedení Bundesligy i přes původní plány odehrát víkendová utkání bez diváků po tvrdé kritice nakonec ustoupilo a rozhodlo se minimálně do 2. dubna odvolat všechny zápasy. Největším odpůrcem pokračování byl záložník Bayernu Mnichov Thiago Alcantara, jenž se do zástupců německé soutěže opřel na sociálních sítích. „To je šílené. Lidi, přestaňte bláznit aproberte se. Jsou přece mnohem důležitější věci než jakýkoliv sport,“ napsal na Twitteru Alcantara poté, co smazal o poznání tvrdší tweet na adresu bundesligového vedení.

Thiago Alcantara střílí jeden ze svých dvou gólů.

K již dříve pozastaveným ligám v Itálii, Španělsku či Česku se připojila i Francie, ta si ale termín na obnovení soutěže zatím nestanovila. „Vedení se jednohlasně shodlo, že do odvolání přerušíme první a druhou ligu. Jak uvedl francouzský prezident, všeobecný zájem teď musí být nadřazený úplně všemu. Musíme chránit slabé a zastavit šíření epidemie,“ uvedlo vedení Ligue 1.



Podobně situaci vyřešilo i Skotsko, kde se měl v neděli odehrát největší zápas v zemi – glasgowské derby mezi suverénním Celticem s druhými Rangers.

O Euru se rozhodne v úterý

Vzhledem k zastavování domácích i mezinárodních soutěží se přetřásá také osud letního mistrovství Evropy. Tím se bude Evropská fotbalová unie UEFA zabývat prostřednictvím videokonference vúterý. Finálový turnaj s českou účastí se má konat od 12. června do 12. července ve 12 městech napříč Evropou včetně epidemií těžce zasaženém Římě. Jako nejpravděpodobnější se v současnosti jeví scénář odkladu Eura na příští rok, aby se mohly dohrát domácí a evropské soutěže. Vedení UEFA by se ale muselo dohodnout s Mezinárodní fotbalovou federací FIFA, jež má v plánu v létě 2021 uspořádat vČíně mistrovství světa klubů vnovém formátu.

„Buďme optimisté a nemluvme o nejhorších možných scénářích,“ řekl prezident UEFA Aleksander Čeferin na 44. kongresovém zasedání UEFA v Amsterdamu před týdnem. Od té doby zástupci UEFA mlčí. Bude v úterý opravdu jasněji?