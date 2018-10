Fotbalový Leicester smutní. Odešel tvůrce zázraku, po němž truchlí Mayová i princ William

LEICESTER/PRAHA Při nehodě helikoptéry zahynul majitel fotbalového Leicesteru Vičaj Srivadtanaprapcha. Před dvěma lety dotáhl klub k senzačnímu titulu v Premier League.

Po každém utkání odlétal vlastník leicesterského klubu Vičaj Srivadtanaprapcha vlastní helikoptérou přímo z hrací plochy King Power Stadium. V sobotu večer po duelu s West Hamem tomu nebylo jinak. Jenže se stalo něco, s čím nikdo ani v nejhorším snu nepočítal. Z dosud nezjištěné příčiny se vrtulník kousek za stadionem zřítil na prázdné parkoviště.

V hořících troskách našlo smrt všech pět pasažérů včetně Srivadtanaprapchy. Šedesátiletého Thajce, jenž se navždy zapsal do historie ostrovního fotbalu.

5000:1

Podle prvních zpráv se sluší zmínit tichého hrdinu celé události, pilota helikoptéry Erica Swaffera. Ten vrtulník v problémech duchapřítomně odklonil, čímž se padající stroj vyhnul stovkám fandů, kteří stáli před stadionem, a s helikoptérou spadnul na prázdnou plochu. To celé během několika vteřin, při nichž věděl, že nejspíš nepřežije.

Od nedělního rána se stadion proměnil v pietní místo a o tragédii začala mluvit celá Británie. Například premiérka Theresa Mayová na Twitteru: „Mé myšlenky jsou s rodinou, přáteli a fanoušky, kteří oplakávají tragické neštěstí vedle stadionu Leicesteru City během sobotní noci. Projevy smutku jsou jen důkazem toho, kolika lidí se ztráta osob z vrtulníku dotkla.“

Bez Srivadtanaprapchy by „lišky“, jak se hráčům z Leicesteru přezdívá, pravděpodobně nikdy nedosáhly svého největšího úspěchu – ligového titulu. Šampionem se stal klub ze střední Anglie v sezoně 2015/2016 s náskokem deseti bodu na druhý Arsenal. Za odměnu daroval thajský majitel osmnácti nejplatnějším hráčům luxusní vozy BMW i8.

Ač rozdával peníze na všechny strany, člověk z první čtyřstovky nejbohatších lidí světa si kdysi prošel také chudou realitou. V roce 1989 otevřel v rodném Bangkoku první obchod duty free. Postupně pokračoval v otevírání dalších poboček a brzy se stal jedním z nejbohatších Thajců. Dokonce v roce 2012 dostal od krále Bhumibola nové, aktuální, příjmení, znamenající „světlo pokroku a slávy“.

To už vlastnil provinční klub z Leicesteru, který se potácel ve druhé anglické lize, a v sezoně 2013/2014 s ním postoupil do Premier League. Tam se v dalším ročníku jen o šest bodů vyhl sestupu, aby v následujícím roce napsal příběh jak z jihoamerické telenovely.

Na triumf podceňované Popelky plné odložených hráčů vypsaly před startem soutěže sázkové kanceláře obrovský kurz pro prakticky nemožnou událost – 5000:1. Pod stejným názvem pak vyšla kniha Roba Tannera mapující neuvěřitelnou jízdu týmu kouče Claudia Ranieriho a kanonýra Jamieho Vardyho za senzačním titulem.

„Změnil jste fotbal. Navždy. Dal jste každému naději, že i nemožné je možné. A to nejen našim fanouškům, ale každému na celém světě v jakémkoli sportu,“ vzkázal nyní zemřelému majiteli brankář Kasper Schmeichel.

Podobný osud nastartoval i českou Plzeň. Pod podnikatelem Miroslavem Křížem Viktoria nejprve v roce 2010 vyhrála domácí pohár a po Křížově zmizení v jeho práci ještě mnohem úspěšněji pokračoval Tomáš Paclík.

Fanouškům sháněl dresy

Leicesteru se povedla i následná účast v Lize mistrů, kam došel až do čtvrtfinále. V Premier League to však už další pohádka nebyla. Klub prodal řadu svých opor a dlouho bojoval spíš o záchranu, což stálo trenérskou židli ještě před pár měsíci velebeného Ranieriho. Leicester nakonec skončil dvanáctý a letos devátý. V probíhající sezoně to na žádný lepší výsledek opět nevypadá, po deseti kolech se „lišky“ nacházejí na dvanácté pozici.

Vičaj Srivadtanaprapcha

Na to však momentálně nikdo nemyslí. Radostné vzpomínky i aktuální situaci zastírá stín obrovské tragédie. Klub v Premier League pochopitelně bude pokračovat, nyní jako odkaz majitele, který dokázal vybudovat prakticky z ničeho anglického šampiona.

To mu nezapomene ani nikdo z fandů, kteří před stadion stále nosí upomínkové předměty. I ty, které jim kdysi zaplatil právě Srivadtanaprapcha. Sám vlastník klubu v minulosti financoval fanouškovské aktivity, pro příznivce zařídil pivo, dresy, šály nebo autobusy na venkovní výjezdy.

A obdivovali ho i lidé mimo fotbalové prostředí a podnikání. „Měl jsem to štěstí, že jsem se s Vičajem několik let znal,“ uvedl princ William. „Byl byznysmenem, který měl silné morální hodnoty. Mužem, který byl naprosto oddaný své rodině. A člověkem, jenž podporoval řadu charitativních projektů. Bude chybět všem sportovním fanouškům i těm, kteří ho měli tu čest poznat.“