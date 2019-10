FOTOČLÁNEK: Liga mistrů nejen na hřišti. Příznivci Slavie a Dortmundu předvedli fanouškovský koncert

Praha Zápas Ligy mistrů mezi Slávií a Dortmundem nebyl jen soubojem na hřišti. Setkaly se totiž dva nadstandardní fanouškovské tábory.„Úctyhodné. Byla tu hezká atmosféra a viděl jsem na hráčích, jak ji využívali, když šli kopat rohy, snažili se ještě víc rozproudit fanoušky. Je to velká součást fotbalu, vytvořit tlak na protivníka. To děláme doma taky. Říkal jsem jednomu z hráčů, že mě to hodně zaujalo,“ chválil fanoušky Slavie záložník Dortmundu Thomas Delaney.