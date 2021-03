Gerrard nahrazovat Kloppa neplánuje: Liverpool vede jeden z nejlepších trenérů, snad tam zůstane dlouho

Glasgow 10. března (ČTK) - Steven Gerrard uvedl, že jeho snem je jednou trénovat Liverpool, kde strávil celou fotbalovou kariéru. Současný kouč Glasgow Rangers ale nechce nahradit Jürgena Kloppa, jenž s „Reds“ aktuálně při obhajobě anglického titulu prožívá výsledkový propad.

Bývalý hvězdný záložník Gerrard trénuje Rangers od roku 2018 a minulý týden je dovedl k prvnímu triumfu ve skotské lize po deseti letech. Ve čtvrtek se v úvodním osmifinále Evropské ligy čerství skotští mistři představí na hřišti pražské Slavie.



Gerrardovo úspěšné působení v Rangers vyvolalo spekulace o jeho návratu do Liverpoolu, kde by mohl nahradit Kloppa. Jeho svěřenci od ledna prohráli v anglické lize osm zápasů a klesli na osmé místo tabulky. Klopp je zase považován za ideálního nástupce německého reprezentačního trenéra Joachima Löwa, jenž v úterý oznámil odchod od týmu po letním mistrovství Evropy. Klopp to však okamžitě vyloučil.

„Liverpoolští fanoušci nechtějí, abych byl trenér. Chtějí, aby Klopp pokračoval, a v tom s nimi naprosto souhlasím. O tomhle bychom ani neměli mluvit. Klub v současnosti vede jeden z nejlepších trenérů,“ řekl Gerrard ITV News. „Já mám práci v Rangers a doufám, že Jürgen zůstane v Liverpoolu ještě mnoho let,“ dodal dlouholetý kapitán „Reds“.

Nyní čtyřicetiletý Gerrard odehrál za Liverpool 17 sezon a v roce 2005 s ním triumfoval v Lize mistrů. Než převzal Rangers, pracoval ve svém osudovém klubu u mládeže.

„Liverpool je můj klub. Zažil jsem v něm úžasné časy. Je můj sen být jednou liverpoolským trenérem? Ano, ale teď ještě ne. A nikde není psáno, že na to někdy budu mít,“ řekl Gerrard.