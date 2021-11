Gól na Barce? Dostal jsem menší prémie, tehdy mě to vytočilo, vzpomíná Griga

Tituly jako na běžícím pásu a k tomu nezapomenutelné triumfy v pohárech proti Juventusu, Realu Madrid či Barceloně. To byla fotbalová Sparta v 80. letech. Hned o dvou z nich – proti Realu a Barce – svými góly rozhodl Stanislav Griga.



„A víte, že o tom, že jsem jediným československým a zatím i slovenským fotbalistou, kterému se povedlo oběma těmto mančaftům dát gól, jsem se dozvěděl nějakých pět roků dozadu?“ vypráví potěšeně pro Lidovky.cz Griga, čerstvý šedesátník.

Stanislav Griga (60) Nejvíc se proslavil ve Spartě, kde během let 1981 až 1990 vyhrál pět titulů. Působil také v Dukle a v čs. lize nastřílel 123 gólů, je tedy členem Klubu ligových kanonýrů. V zahraničí hrál za Feyenoord a Rapid Vídeň. Z 34 reprezentačních startů dal osm branek, zúčastnil se MS 1990, kde ČSSR došlo do čtvrtfinále. Jako trenér vedl mj. Spartu, Liberec, Slovan Bratislava, Žilinu i slovenskou reprezentaci.

Přestože by bývalý skvělý útočník ještě mohl pokračovat v trenérském řemesle, v němž to dotáhl až na kouče slovenské reprezentace, pomalu si zvyká na život mimo fotbal. „Vlastně už pár roků jsem tak trochu na důchodě a odpočívám. Chci mít klidnější život, který si teď užívám i z druhé stránky. Najednou mám soboty a neděle volné,“ říká Griga, který naposledy pomáhal v minulé sezoně trénovat útočníky Senice.

Lidovky.cz: Zavzpomínáte si občas na tu svou slavnou éru?

Přiznám se, že ne. Tehdy jsem si to zažil a užil a to bylo nejdůležitější. Odchod do Prahy a konkrétně Sparty bylo pro mě životní rozhodnutí, to nejlepší. Prožil jsem devět krásných let ve vynikajícím klubu s fantastickými lidmi, ale že bych tím nějak žil ještě teď a vzpomínal u knížek a videí, to ne. Těším se z přítomnosti, své šedesátky i těch šedivých vlasů. Hraju golf a tenis, to jsou nyní mé sportovní výzvy.

Lidovky.cz: Nicméně i po letech je unikátem, že jste vystřelil výhry proti Realu (3:2) a na Barceloně (1:0).

Tehdy jsme ale trápili i takhle silná mužstva. Dokonce si myslím, že jsme v pohárech mohli dokázat ještě víc. Měli jsme silný tým, ale chyběl nám dostatek příležitostí porovnávat se s takovými soupeři. Většinou jsme proti nim hráli tak dva až čtyři zápasy za rok, což bylo málo. Kdybychom se s nimi konfrontovali častěji, mohli jsme je dokázat porážet pravidelněji.

Stanislav Griga.

Lidovky.cz: Jak jste vůbec tehdejší slávu prožívali? Brali jste to jako automatickou součást fotbalového života, nebo se vám z toho zatočila hlava a využívali jste různých výhod?

Lhal bych, kdybych řekl, že jsme výhody neměli. Měl jsem svého řezníka, který mi dal lepší maso, u zelináře jsem zase sehnal nedostatkové ovoce, na úřadech se mi věci líp vyřizovaly, ale to bylo všechno. Užívali jsme si ten fotbalový život prostě jako mladí lidé, za nějaké hvězdy jsme nebyli. Sice jsme nevydělávali tolik peněz jako dnešní generace, ale měli jsme to podle mě daleko hezčí a pestřejší, zvlášť když ještě neexistoval bulvár a paparazzi.

Lidovky.cz: Nastřílel jste plno gólů. Měl jste svůj recept, jak šance řešit?

Žádné speciální tréninky jsme neměli, takže asi jsem musel být obdařený instinktem, díky němuž jsem vycítil, jak je potřeba tyto situace řešit. Zároveň musím říct, že ve střelbě ze střední vzdálenosti jsem byl velmi slabý, takže jsem se snažil zakončovat ve vápně hlavou nebo to doklepávat před brankou. Kolikrát si ze mě dělali srandu, že to dorážím z metru a potom slíznu slávu. Ale asi to byl nějaký dar, že jsem se uměl dobře postavit a trefit to.

Lidovky.cz: Po výhře na Barceloně, o níž jste gólem rozhodl, vám však trenér Zachar prý napařil pokutu...

Celé to byla zajímavá situace. Sice jsme vyhráli na Barceloně, ale celé mužstvo jsme byli zklamaní, na postup nám to nestačilo. Navíc Barcelona byla hratelná, takže jsme přes ni mohli a dokonce měli jít dál. Pamatuju si, že já a Zdeno Procházka jsme měli další dvě tři šance, které jsme neproměnili, takže asi proto. Pokutu nám trenér nedal, ale když uděloval prémie za vítězný zápas, dostali jsme míň. Tehdy mě to vytočilo, protože jsem dal gól a celkově odehrál dobrý zápas. Že jsem nepřidal další, to byla druhá věc, ale určitě jsem si nezasloužil, abych byl nějak trestaný.

Lidovky.cz: Po revoluci jste hrál i za nizozemský Feyenoord a rakouský Rapid Vídeň. Byla tehdy taková zahraniční angažmá něčím, o čem jste snili?

Pro nás, co jsme odehráli v československé lize kolem desíti roků, to tehdy byla určitá meta, které jsme chtěli dosáhnout. Měl jsem štěstí, že jsem tři a půl roku mohl hrát ve výborných zahraničních klubech, a jsem za tuto příležitost vděčný, protože i daleko větší hráči, než jsem byl já, se do zahraničí vůbec nepodívali. Hodně mi to dalo do života i budoucí trenérské práce. A polepšil jsem si také finančně, protože v socialistickém Československu, byť ve špičkovém klubu, jsme neušetřili na budoucí život prakticky nic.

Lidovky.cz: Zaskočilo vás, jak to v Nizozemsku a Rakousku vypadalo? Vládly tam hodně odlišné poměry?

Na Spartě byly podmínky vždy špičkové. Ale přece jen, když jsem přišel do Feyenoordu, viděl obrovitý stadion, před kterým stálo třicet bílých opelů, a to jejich zabezpečení, bylo to něco jiného. V západní Evropě byli prostě podstatně dál.

Lidovky.cz: Dopřál jste si pak tradiční rozmary jako pořádné zápaďácké auto nebo drahé oblečení?

Ani ne. Opel nás sponzoroval, takže auto jsme všichni měli od něj služební. A dodneška nejsem příznivec nějakých silných aut, abych se chválil, jaké mám fáro. Auto je pro mě prostředkem na ježdění, nevidím v něm status přepychu. Mám stále svoji mazdu a nestydím se za to.

Lidovky.cz: Jak se vůbec tehdy takové přestupy realizovaly?

Spartě tehdy menežoval zájezdy do západní Evropy pan Lagendijk, který se stal i sportovním ředitelem Feyenoordu a zároveň byl velkým přítelem trenéra Ježka. Ten se za mě tehdy přimluvil, takže když jsem se rozhodoval mezi nabídkou ze Západního Německa a Feyenoordu, bylo jasné, jak to dopadne. A samozřejmě se přestup musel provést přes Pragosport, který všechno zastřešoval.

Lidovky.cz: Nechyběl jste ani na mistrovství světa v Itálii, kde reprezentace slavně postoupila do čtvrtfinále – střídal jste v průběhu zápasů proti Itálii a Německu. To byl váš další vrchol, že?

Jednoznačně. Jak pro mě bylo angažmá u slovenské reprezentace vrcholem trenérské kariéry, tak hrát na mistrovství světa bylo vrcholem pro mě jako pro hráče. Jsem vděčný, že jsem byl součástí generace, které se povedlo se na něj dostat a neztratila se tam. Dostal jsem šanci, přestože jsem musel kvůli trestu první dva zápasy stát. Jsem za to šťastný a vděčný, a to říkám bez jakéhokoliv patosu.

Lidovky.cz: Jak jste si tam tehdy spolu sedli Češi a Slováci? Bral jste to jako dlouholetý sparťan jinak?

O tomhle se vždycky hodně mluvilo, ale já jsem to na mistrovství světa nebo ani ve Spartě nikdy nepociťoval. Za mé éry nás ve Spartě bylo víc Slováků: Chovanec, Bielik, Čabala, takže to pro nás bylo celkem přirozené. A v reprezentaci se před mistrovstvím světa spíš řešili Kubík s Knoflíčkem, ale národnostní věci skutečně ne. Myslím si, že dost tomu pomohlo i federální složení realizačního týmu, který tvořili Slovák Vengloš s Čechem Ježkem, navíc oba velmi zkušení odborníci, takže tyto rozepře vůbec nepřipadaly v úvahu.

Lidovky.cz: Uvítal byste zpátky federální spojení, byť jen v rámci fotbalových soutěžích, o čemž se jednou za čas uvažuje?

Podle mě je to spíš jakési nostalgické přání, které je v současnosti absolutně nereálné. Zájmy jsou už někde úplně jinde a ani ekonomicky by to nedávalo smysl.

Lidovky.cz: Nejen s fotbalem, ale i v soukromém životě jste zcestoval kus světa. Prý také rád pobýváte v indickém Pandžábu. Jak tam trávíte čas?

Tam jsem teď kvůli covidu téměř tři roky nebyl, takže už mi to chybí. Pro mě to byla relaxace a únik od všeho. Jako trenér jsem zápasy dost prožíval, dával jsem tomu mnoho energie, nerad jsem prohrával a prohry dost těžko snášel, takže po sezoně jsem býval dost vyšťavený. Proto jsem vždycky nejvýš po dvou letech v klubu skončil a dal si minimálně půlroční pauzu. Potřeboval jsem energii dobít a v Indii jsem pro to našel ideální místo s podobně naladěnou komunitou lidí. Zapomněl jsem tam na mobily, internet a vůbec celou západní civilizaci.

Lidovky.cz: V Indii vás také v roce 2005 zastihl Daniel Křetínský s nabídkou trénovat Spartu.

Byl jsem zrovna na cestě a nakonec jsem se do Pandžábu ani nedostal. Trávil jsem skoro měsíc v jednom ašrámu v New Dillí, kde mě nabídka Sparty zastihla. Pamatuju si, jak jsem vždycky chodil volat do telefonní budky, odkud jsem angažmá s panem Křetínským domlouval. (směje se)



Lidovky.cz: Mrzelo vás pak hodně, že vám to ve Spartě výsledkově příliš nevyšlo?

To se stává. Pamatuju si, v jakém stavu jsem mužstvo převzal, tehdy to bylo opravdu velmi zlé. Dokonce se říkalo, jestli nespadneme do druhé ligy. Nakonec se nám podařilo tým konsolidovat, bojovali jsme o Evropu, kam jsme se taky dostali výhrou v poháru. Začátek další sezony nám znovu nevyšel, ale tým byl připraven dobře, měl svou sílu, a když ho Mišo Bílek po mém odchodu ještě dobře doplnil, vyhráli titul. Myslím si, že jsem odvedl ve Spartě dobrou práci, za kterou se nestydím. Vrátil jsem jí to, co do mě předtím vložila. Ale samozřejmě ve Spartě se počítají jen tituly.

Lidovky.cz: Během hráčské kariéry jste zvládl vystudoval práva. Dostal jste se k nim někdy v praxi?

Když jsem se vrátil ze zahraničí a ukončil kariéru, dělal jsem asi rok a půl koncipienta u komerčního právníka. Ale popravdě řečeno mě to moc nenaplňovalo. Byl jsem proto rád, když se pak ozvala Žilina a vrátil jsem se k fotbalu jako trenér.

Lidovky.cz: A jak to aktuálně vidíte s českým a slovenským fotbalem? Kdo je na tom aktuálně lépe?

Momentálně jsou určitě Češi před Slováky, jak na klubové, tak reprezentační scéně. A jsou na tom lépe i co se týče infrastruktury, zázemí i pomoci od státu. To neříkám proto, že dávám interview do českých novin, ale jsem o tom hluboce přesvědčený a říkám to otevřeně i lidem na Slovensku. Myslím, že jsme trochu zaspali dobu a zpohodlněli, a podle toho náš fotbal vypadá. Češi se víc drží poctivé práce a běhavého fotbalu, my jsme zbytečně příliš začali sázet na tiki-taka styl a držení míče a přitom jsme zapomněli, že se fotbal hraje na góly.



Lidovky.cz: V čem vidíte nedostatky?

Pamatuju si, jak jsme trénovali my před čtyřiceti roky, a bojím se, že se toho od té doby, co se týče specifikace útočníků, jejich tréninku a nácviku střelby moc nezměnilo. Proto jsem se na tyto mezery zaměřil a snažil se na tom pracovat.

Útočníci musí být lépe připraveni v šestnáctce a jejím okolí reagovat na veškeré situace, ke kterým tam může dojít. Při tréninku celého mužstva se v tomhle nezlepšíte, je potřeba tyto situace individuálně modifikovat a stále je opakovat. Jednou za týden takových třicet minut by tomu měl každý útočník věnovat.



Lidovky.cz: Návrat v roli hlavního trenéra vás už neláká?

Ne. Působení u slovenské reprezentace byl pro mě v podstatě vrchol toho, čeho jsem mohl v trenérské branži dosáhnout. Myslím si, že těch pětačtyřicet let v profesionálním fotbale už stačí, chci mít klidnější život, který si teď užívám i z druhé stránky, kterou jsem v podstatě nepoznal. Najednou mám soboty a neděle volné.