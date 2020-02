Guardiola po prohře držel hráče padesát minut v šatně: Nekritizoval jsem je ale, za co taky?

Londýn Nebyl to klidný zápas. Pep Guardiola v neděli večer přihlížel, jak jeho svěřenci kontrolují zápas, ale stejně odcházeli bez bodu. Manchester City prohrál ve 25. kole Premier League s Tottenhamem 0:2 a trenér se po utkání zavřel s hráči na padesát minut v kabině. Žádný „kartáč“ prý ale nepřišel. „Nebylo za co,“ vysvětlil po zápase.

Do konce ligy zbývá třináct kol a City ztrácejí na vedoucí Liverpool 22 bodů. Pokud chtějí jeho suverénní jízdu zastavit, potřebují vyhrát všechno a doufat, že lídr klopýtne. Jenže proti Tottenhamu se nic takového nepodařilo. Ač Manchester celý zápas dominoval, nedokázal proměnit ani jednu branku. A to ve 40. minutě kopal penaltu. „Prohráli jsme zápas. Hráli jsme dobře, ale prohráli jsme, stalo se to zas,“ kroutil hlavou po utkání zklamaný kouč.



Snahu týmu v 60. minutě zazdil i Oleksandr Zinčenko. Ten po faulu inkasoval druhou žlutou kartu a jeho parťáci tak museli závěrečných třicet minut dohrávat v deseti lidech. „Byl to klíčový moment, to ano. Je obrovský rozdíl jestli dohráváte v deseti nebo jedenácti lidech. O přestávce jsem na to hráče upozorňoval, ale stalo se,“ řekl Guardiola.

Ten se po skončení zápasu zavřel s hráči v šatně, držel je tam dlouhých padesát minut. Žádný emoční výlev se prý ale nekonal, řekli si pár věcí a tím to skončilo. „Nikdy, za tenhle výkon? Mluvil jsem se svými zaměstnanci, s manželkou a pár hráči. S tímhle výkonem by byla obrovská chyba jim tvrdit, jak byli špatní,“ vysvětlil.

Tottenham měl podle něj víc štěstí. „Oni měli dvě šance a dali dva góly. Nemám toho moc k výkonu, ale záleží na tom, kolik dáte gólů a kolik jich dostanete,“ uvědomuje si.