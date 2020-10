Haaland zahnal zklamání z vyřazení Norska hattrickem, pomohly mu domácí úkoly trenéra Lagerbäcka

Oslo Když norský útočník Erling Haaland ve čtvrtek po vyřazení z boje o fotbalové mistrovství Evropy vyčetl reprezentačnímu kouči Larsi Lagerbäckovi opatrnou taktiku, někteří experti ho za to zkritizovali. Podle nich si dvacetiletý hráč Dortmundu něco takového ve svém věku nemůže dovolit. Haaland zareagoval v neděli hattrickem v utkání Ligy národů proti Rumunsku, které Norové porazili 4:0.

Po zápase Haaland novináře ujistil, že mezi ním a Lagerbäckem žádná averze není. Naopak dvaasedmdesátiletého švédského trenéra vyzdvihl.

„Nezvládli jsme nejdůležitější zápas za posledních pět let (porážka se Srbskem 1:2 po prodloužení v semifinále kvalifikace o mistrovství Evropy). Přišel proto za námi (Lagerbäck) v pátek s tím, že svou frustraci po prohře se Srbskem musíme ventilovat. Rozdělil nás na hotelu do pěti skupin a zadal nám něco jako domácí úkoly. Abychom odpověděli na tři věci - co bylo proti Srbsku špatně v obranné a útočné fázi a jak to změnit,“ uvedl pro stanici TV2 Haaland, jenž dal ve čtyřech letošních zápasech za Norsko šest branek.

Zmíněné domácí úkoly si pochvaloval i obránce Stefan Strandberg. „Potřebovali jsme trochu vyvětrat v kabině, bylo tam hodně emocí a frustrace. Dostali jsme své myšlenky na papír a v zápase proti Rumunsku nám to viditelně pomohlo,“ uvedl Strandberg. „Rozhodli jsme se, že takový fotbal jako ve čtvrtek už hrát nebudeme. Většina z nás byla agresivní a naštvaná,“ doplnil střelec čtvrtého gólu proti Rumunsku Alexander Sörloth.



Norové se díky vysoké výhře udrželi v čele skupiny B1 Ligy národů, se šesti body jí vévodí díky lepšímu skóre před Rakouskem. Ve středu přivítají Severní Irsko.