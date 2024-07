Kdy, když ne teď? Fotbalový princ Harry jde do finále proti všem

Pořád to není úplně ono. Jako by ho pořád cosi brzdilo. Možná únava po nekonečné sezoně. Možná bolavá záda, kvůli kterým na Euru střídá před závěrem zápasů. Možná defenzivní úkoly, které mu velí, aby se vracel až do vlastní šestnáctky, což nikdy dřív nedělal. Nebo všechno dohromady. I tak střelecký fantom Harry Kane donesl už tři odjištěné granáty, které bouchly v soupeřově brance. Nikdo na turnaji nedokázal víc. „A ve finále tam nechám všechno. Slibuju,“ prohlásil kapitán fotbalové Anglie.