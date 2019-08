Hattrickem a asistencí sestřelil Spartu. V Edenu budou mít radost, smál se bývalý slávista Mešanovič

mladá boleslav Je mu devětadvacet, góly střílí pravidelně a mezi ligovými útočníky patří ke špičce. Ale tři trefy v jednom zápase ještě Muris Mešanovič, kanonýr boleslavských fotbalistů, neslavil nikdy. Až v neděli proti Spartě, které svou bilancí 3+1 připravil v parádním zápase porážku 3:4.

Přesto při rozhovoru s novináři mluvil nejdřív o týmu, až pak o sobě. Dramatickou přestřelku, kterou rozhodl až ve třetí nastavené minutě náhradník Budínský, si užil se vším všudy.



„To, že jsme ten zápas zvládli, svědčí o našem charakteru,“ chválil. „Silou vůle jsme to urvali do vítězného konce a jsme za to strašně rádi.“

A vy máte první hattrick v kariéře. Jak se cítíte?

Krásně! Už jsem nějaké hattricky v dospělé kategorii dal, ale ještě nikdy v první lize, a navíc proti Spartě. Úžasný pocit, jsem opravdu rád.

Hřeje vás takový zápas i jako bývalého slávistu? Sparta pro vás léta byla hlavním rivalem.

Řeknu to tak, že v Edenu určitě budou mít z tohohle výsledku radost (úsměv).

Tři trefy jste zařídil sám, rozhodující čtvrtou jste připravil. Věděl jste, co uděláte?

Chtěl jsem to placírkou poslat pod sebe, ale míč se ke mně odrazil zpátky. Přemýšlel jsem, jestli to vzít na sebe, nebo míč ještě napálit před bránu. Vybral jsem druhou možnost, Budínský tam byl sám a zvládl to výborně.

Ani vám moc nechyběl obvyklý útočný parťák Komličenko, viďte?

Takový hráč bude vždycky chybět. To, co tady dokázal, je něco neskutečného. Doufám, že bude ve čtvrtek na Evropskou ligu připravený.

Jak důležitá je výhra právě před pohárovou odvetou proti FCSB? Zdá se, že jste dokázali strhnout i fanoušky.

Po prvním zápase s FCSB jsme věděli, že bude na Spartu vyprodáno, teď víme, že ve čtvrtek v odvetě asi bude taky plno. Super! Jsme rádi, že nás lidi takhle podporují, snad to tak bude i dál.