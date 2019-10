Heča nás udržel ve hře, měl těžké zákroky, chválí brankáře Sparty Jílek

Praha Publikum vyvolávalo jeho jméno, chválu slyšel i od spoluhráčů. Fotbalový brankář Milan Heča zažil svůj nejlepší zápas ve Spartě. „Asi to tak je, ale hlavní je, že se vyhrálo,“ vykládal po sobotním ligovém vítězství 4:0 nad Bohemians.

Když je po vysokém vítězství nejlepším mužem týmu brankář, je to neobvyklé. „Podržel nás, dvě tři šance chytil,“ říkal útočník Libor Kozák.

Heča je ve Spartě od loňského léta, ze Slovácka přišel jako dvojka a dlouho dělal Florinu Nitovi náhradníka. První větší šance se dočkal v závěru minulé sezony.

I současný ročník začal na lavičce, v bráně je až posledních šest zápasů. Jedničkou se stal poté, co Nita ve čtyřech zápasech inkasoval celkem deset branek.

Osmadvacetiletý gólman sice prožil debakl v derby 0:3, ale ve zbývajících pěti zápasech inkasoval jen v Plzni a v Teplicích po jedné brance.

Proti Bohemians udržel potřetí nulu. „Zachytal jsem si, první půle nebyla z naší strany dobrá. Sice jsme rychle vedli, což pro nás bylo super. Ale pak jsme polevili a v našem vápně dělali chyby,“ líčil Heča.

Dvakrát se zaskvěl proti hlavičce Hůlky, z malého vápna vykopl Havlovu střelu, vyrazil jedovatou ránu Vodháněla, poradil si i s přímým kopem Podaného.

„Musím Milanovi vyseknout poklonu. Měl těžké, složité zákroky. Udržel nás ve hře,“ prohlásil trenér Václav Jílek.



Jeho výkon ocenili i fanoušci, kteří vyvolávali jeho jméno. Bylo to poprvé, co je ve Spartě. „Slyšel jsem to, ale na hřišti to moc nevnímáte.“



Co vnímal, nebyl ideální výkon jeho spoluhráčů do defenzivy. „I když na kluky voláte, aby hru zklidnili a míč podrželi, chtěli dávat další a další góly, šli dopředu a z toho pramenily šance Bohemky,“ poznamenal.

Martin Hašek ze Sparty se raduje z gólu, kterým zvýšil na 3:0. Vlevo je Michal Trávník.

Když si svou práci odvedl, rozstříleli se jeho spoluhráči. Kanga dal do půle na 2:0, krátce po pauze zvýšil Hašek na rozdíl tří branek a čtvrtou přidal Kaya. „Myslím si, že dneska jsme měli víc prostoru než třeba minule v Teplicích,“ podotkl.

Příští utkání hraje Sparta už ve středu, v Českých Budějovicích ji čeká osmifinále poháru. Je pravděpodobné, že si Heča odpočine a do brány půjde Nita. Donedávna jejich role byly opačné.