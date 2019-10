Hlavičkování může poškodit mozek, fotbalisté díky tomu mají větší sklony k demenci, tvrdí skotští vědci

Odborníci z Glasgowské univerzity zkoumali obavy z toho, že hlavičkování může působit poranění mozku.

Studie začala na základě úmrtí bývalého útočnika West Bromu Jeffa Astla, jenž měl zemřít v roce 2002 na následky traumatických poranění mozku, o čemž se začalo mluvit před třemi lety.

