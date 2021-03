Hloupé vyloučení Filla ovlivnilo zápas, emoce by si měl hlídat, říká po prohře se Slavií nový trenér Baníku

Praha Dlouho chodil kolem rozhodčího Ondřeje Pechance, vyloučení nemohl uvěřit. „To si děláš pr...,“ dalo se odezřít ze rtů ostravského záložníka Martina Filla několik sekund poté, co se ohnal po slávistickém fotbalistovi Janu Bořilovi a viděl červenou kartu. Už ve třetí minutě.

Fillo se na začátku prohraného nedělního utkání na Slavii (1:2) s protivníkem pošťuchoval, pak ho rukou udeřil do obličeje. Bořil se s řevem skácel. Pechanec neváhal, neřešil, kolik času (a že ho neuplynulo moc) uběhlo ze zápasu. Okamžitě tasil.

Ostravská sedmička se divila, zdráhala se okamžitě opustit trávník, naznačovala slávistovi, že ho nezasáhla tak silně. Bořil naopak ze země gestem Fillovi naznačoval: „Vždyť jsi mě trefil loktem.“

Baník tak musel mistrovi na jeho stadionu čelit od třetí minuty v deseti, brzy nato navíc inkasoval poprvé a během první půle dostal ještě jeden gól.



„Brzké a hloupé vyloučení zápas ovlivnilo,“ neskrýval trenér Ondřej Smetana, jenž tým převzal po odvolaném Luboši Kozlovi a vede ho týden.



„S Martinem jsem po utkání krátce hovořil, omluvil se celému týmu i realizačnímu týmu. Zkrat to je, chyba to je, hloupost to je, zvlášť u takhle zkušeného hráče to mrzí. Měl by si ty emoce a motivaci pohlídat,“ konstatoval kouč Ostravy.



Smetana přemítal, proč zrovna Fillo, pětatřicetiletý hráč se zkušenostmi ze zahraničí i evropských pohárů, vytrvalec, jenž nastřádal přes tři stovky ligových startů, takto selhal.

„Burcovali jsme tým, motivovali. Chtěli jsme být tvrdí, vždyť i Slavia hraje důrazně, umí být agresivní. V tomto jsme se jim chtěli vyrovnat, třeba je i předčit, být hladovější, možná to z toho vyplynulo. Možná to Martin nechtěl dát Bořilovi zadarmo, chtěl být tvrdý, ale tohle si musí pohlídat,“ podotkl Smetana.



„Oslabilo nás to, hrubě to ovlivnilo zápas, je to škoda.“

Baník byl po vyloučení jak opařený, Slavia si s ním dělala, co chtěla. Jenže dala „jen“ dva góly a po změně stran se probuzení hosté postarali o drama. Jak by zápas asi vypadal, kdyby nehráli v oslabení...

„O poločase jsme kluky zklidnili, motivovali je, povedl se nám vstřelit kontaktní gól. Obrovská škoda, že Dan Tetour na konci nedal tu šanci,“ litoval Smetana.



Tetour se v posledních sekundách nastavení druhé půle dostal až před Koláře, ale v pádu nezamířil přesně. „Udělal to celé perfektně, ale finále zahodil. Stoprocentně se to dalo vyřešit líp,“ povzdechl si trenér.



„Byl jsem tísněný protihráči a kdybych vám řekl, že jsem měl ještě hodně sil, tak bych kecal. Ale když už jsem se tam takhle dostal, měl jsem dát gól,“ popisoval klíčový moment Tetour.



„Po té facce (vyloučení) a po ochotě týmu tvrdě pracovat, dřít, nevzdat se by vyrovnání bylo sladkou odměnou,“ dodal Smetana.