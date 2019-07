Hložek s Králem září i v Evropě. Mladíci jsou na seznamu největších talentů UEFA

Nyon České fotbalisty Adama Hložka ze Sparty a Alexe Krále ze Slavie zařadili korespondenti Evropské fotbalové unie (UEFA) mezi 50 největších talentů, které se v této sezoně vyplatí sledovat. Seznam zveřejnila UEFA na svém webu.

Sedmnáctiletý záložník či útočník Hložek debutoval v uplynulém ročníku nejvyšší české soutěže jako nejmladší sparťan v historii. V součtu s novou sezonou odehrál 22 ligových zápasů a vstřelil čtyři branky. Díky první trefě v rudém dresu v březnovém zápase s Plzní se stal nejmladším střelcem v historii soutěže.



O čtyři roky starší obránce nebo defenzivní záložník Král loni v létě málem přestoupil do Bordeaux, z transferu ale sešlo a podzim strávil na hostování v Teplicích. V zimě se vrátil do Slavie, kde se propracoval do základní sestavy, pomohl k zisku ligového titulu i poháru a také si zahrál čtvrtfinále Evropské ligy. V březnu od trenéra Jaroslava Šilhavého obdržel první reprezentační pozvánku.

Loni se ve výběru UEFA mezi padesáti hráči objevil jako jediný Čech Martin Graiciar, jenž nyní hostuje ve Spartě z Fiorentiny.