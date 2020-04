Hnilička: Jak naložíme s fotbalovým týmem, ve kterém by se objevil covid-19, nyní řešíme

PRAHA Pondělí by mělo být klíčovým dnem pro pokračování první a druhé fotbalové ligy. Na rozhodnutí vlády ohledně povoleném počtu osob na sportovních klání naváže zasedání Ligového výboru Ligového fotbalové asociace (LFA), který o případném restartu soutěží rozhodne.

Důležitým článkem mezi LFA a vládou ČR je nově se tvořící Národní sportovní agentura (NSA). Její předseda Milan Hnilička v neděli pozdě večer odpověděl Lidovky.cz na čtyři nejpalčivější otázky týkající znovu nastartování obou domácích fotbalových profesionálních soutěží.

Lidovky.cz: Jaký postup v případě 1. a 2. fotbalové ligy by podle vás byl nejlepší pro český fotbal? Dohrávat nebo nedohrávat a za jakých podmínek?

„Ohledně dohrávání 1. a 2. fotbalové ligy vedeme s Ligovou fotbalovou asociací (LFA) a ministerstvem zdravotnictví intenzivní diskuze. Já osobně jsem jednoznačně, pokud epidemiologové po zvážení všech zdravotních rizik vydají souhlas, pro dohrání obou profesionálních českých fotbalových lig. Je v tuto chvíli už skoro jisté, že pokud se bude liga dohrávat, bude to bez diváků. Dokážu si představit navýšení povoleného počtu osob na zápase až na 130 lidí tak, aby zde mohly být hráči, realizační týmy, zdravotníci, techničtí pracovníci stadionů, zástupci médií, komisaři a rozhodčí.“

Lidovky.cz: Pokud by se první liga dohrávala ve zkráceném čase, kde mohou vycházet až tři zápasy na týden na tým, neohrozí to přípravu českých zástupců v evropských soutěžích pro kvalifikace? A nehrozí ve zhuštěném kalendáři zbytečná zranění?

„Situace samozřejmě nebude ideální, nicméně jsem přesvědčen, že pokud se liga bude dohrávat, ocení to jak fotbalové asociace, majitelé klubů, diváci tak i samotní hráči. Jsou zvyklí celý život na zápasový režim a současná přestávka je pro ně velmi nepříjemná. Podmínky dohrání budou pro všechny kluby stejné a co se týká kvalifikací pro evropské soutěže – stejnou frekvenci jako česká liga budou mít i ostatní evropské soutěže, které budou své národní ligy dohrávat ve zrychleném režimu. Pokud v některé zemi zdravotní situace nedovolí národní ligu dohrát a týmy půjdou rovnou do letní evropské kvalifikace, tak si myslím, že jejich týmy po čtyřměsíční pauze bez zápasů budou ve větší nevýhodě než naše, neboť nebudou jejich hráči rozehraní.

Milan Hnilička, předseda národní sportovní agentury.

Lidovky.cz: Jak se bude řešit, pokud někdo z hráčů bude pozitivně testovaný na onemocnění covid-19 a většina jeho týmu bude muset na 14 dnů do karantény? Byly by zápasy takového týmu odloženy, nebo zkontumovány?

„Je potřeba zmínit, že pokud bude opětovný start 1. a 2. fotbalové ligy umožněn, bude to s podmínkami a s připravenými krizovými scénáři, které mj. určitě budou zahrnovat i Váš zmíněný dotaz ohledně onemocnění jednoho z hráčů. Jak přesně bude krizový scénář na různé situace vypadat nelze v tuto chvíli ještě říci, neboť je předmětem debat s odborníky ministerstva zdravotnictví. Určitě ale platí, že zdraví bude vždy na prvním místě.“

Lidovky.cz: Jak se bude řešit, pokud by některý z chudších týmů 2. ligy neměl v současné situaci prostředky na dohrání soutěže?

„V tuto chvíli nemám od předsedy LFA Dušana Svobody žádné informace o tom, že by hrozil krach některých týmů z druhé ligy, každopádně tato problematika je čistě v gesci Ligové fotbalové asociace, která má pro podobné případy nedostatku financí u jednoho týmu své směrnice soutěžního řádu a postupy.“