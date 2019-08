Horší je zatím jen San Marino, české kluby musí začít v Evropě sbírat body

PRAHA Pouze fotbalové kluby ze San Marina posbíraly v dosavadních kvalifikačních bojích o evropské poháry méně bodů do národního koeficientu než ty české. Po nepříliš úspěšném druhém předkole Ligy mistrů a Evropské ligy jsou Češi na úrovni Severní Makedonie. A ve zbytku sezony musí jeho zástupci zabrat, aby pro přespříští ročník 2021/2022 udrželi dvě místa v Champions League.

Po úspěšné minulé sezoně, v níž Češi zejména díky Slavii a Plzni udrželi pozici v elitní patnáctce (13. místo), a tím pádem i pět míst v evropských pohárech pro sezonu 2020/21, vstoupili do nového ročníku rozpačitě.

A pokud se v průběhu podzimu nezmátoří, hrozí jim, že o jedno pohárové místo přijdou.

V pořadí zemí za posledních pět let, které rozhoduje o nasazení klubů do Evropy v přespříští sezoně 2021/22, je Česko aktuálně šestnácté. Těsně za Skotskem, které aktuální ročník odstartovalo nejlépe ze všech, ale i za Dánskem, Ukrajinou nebo Kyprem.

Žebříček národních koeficientů UEFA Pořadí za aktuální ročník 2019/20

1. Skotsko 3,000

2. Anglie 2,571

3. Španělsko 2.571

4. Itálie 2.571

5. Německo 2.571

6. Lichtenštejnsko 2,5 ... 50. Island 0,625

51. Švýcarsko 0,600

52. Nizozemsko 0,600

53. Česko 0,500

54. Severní Makedonie 0,500

55. San Marino 0

Mnohem hrozivěji pak vypadá tabulka národních koeficientů, která zohledňuje pouze výsledky v aktuální sezoně. V ní jsou Češi s celkovým ziskem pouhého půlbodu na chvostu - čili na úrovni Severní Makedonie a pouze před San Marinem. Propadák?

Ne, na paniku je brzy. Sezona je na startu, odehráno bylo teprve druhé předkolo a v akci stále zůstávají čtyři české kluby.

Navíc Slavia, kterou čeká na konci srpna play-off Ligy mistrů, má minimálně podzim v Evropské lize jistý. V případě postupu do základní skupiny Champions League by navíc získala čtyři body do koeficientu jako bonus.



A ostatní?

Mladá Boleslav je zatím nejúspěšnější. Jako jediná svůj dvojzápas 2. předkola zvládla a kazašský Ordabasy Šymkent vyřadila. Za remízu a výhru získala do svého klubového koeficientu 1,5 bodu. A do národního koeficientu, který se vždy dělí počtem účastníku, čili pěti, přispěla ziskem 0,3.

Nedařilo se Jablonci, který nepřešel přes Pjunik Jerevan. Za domácí remízu získal 0,5 bodu, což do národního koeficientu dělá pouhou jednu desetinu. Stejný dopadli i Plzeň, jež proti Olympiakosu ve 2. předkole Ligy mistrů remizovala a prohrála. Reparát však stále může složit v Evropské lize: ve 3. předkole ji čekají Antverpy. Jablonec už v pohárech skončil.

Do Evropy teprve vstoupí Sparta, ve 3. předkole Evropské ligy narazí na turecký Trabzonspor.