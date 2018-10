Rezignace trenéra Kozáka: Hráči se šli odreagovat, ale kouč potrestal jen sebe

TRNAVA/PRAHA Trenér slovenských fotbalistů Ján Kozák po zápase s Českem rezignoval proto, že sedm hráčů z kádru během srazu porušilo životosprávu. „Ponocovali,“ řekl Kozák na mimořádné tiskové konferenci. Mluvil velmi otevřeně.

Po sobotní porážce v Trnavě s Českem trenér slovenských fotbalistů Ján Kozák nemohl usnout. „Dvakrát jsem si zápas pouštěl,“ líčil.

Pak se šel projít a viděl, že se mu hráči nad ránem vracejí na hotel. „Co se to děje? Jak je to možné?“ nechápal.

Brankářská jednička Dúbravka, mladí talenti s velkým potenciálem do budoucna Škriniar s Lobotkou. Dále zkušený Weiss, s nimi náhradníci Šatka, Šulla a Gyombér.

„Měl jsem tři možnosti. Dělat, že jsem nic neviděl, ale to není můj styl. Nebo je všechny vyhodit. Ale může si Slovensko dovolit být bez Dúbravky, Škriniara, Lobotky a Weisse? To nejde. Tak jsem zvolil třetí možnost. Udělal jsem to pro fotbal,“ prohlásil Kozák. „Nikdy jsem s nimi neměl žádný problém, ale tímhle mě zklamali.“

Všichni se přiznali. Ale jejich vysvětlení 64letý Kozák nevzal. „Lobotka neměl čas se během sezony ve Vigu odreagovat? A v národním mužstvu ho má? Škriniar, to samé. Dúbravka prý prožívá těžké období v Newcastlu, do toho porážka s Českem. To je důvod? Weiss mi řekl, že neví, proč šel. Mám to snad vědět já?“ pronesl Kozák vzrušeným hlasem.

U mužstva byl od roku 2013. Měl autoritu, respekt i úspěchy, na mistrovství Evropy 2016 dovedl Slovensko do osmifinále.

Od národního mužstva odešel na vlastní žádost, den po porážce s Českem se sešel s předsedou svazu Kováčikem a poté vydali společné prohlášení o ukončení spolupráce dohodou. O důvodech pomlčel. „Nechtěl jsem prezidenta ranit. Hráči jsou jako jeho děti.“

V následném přípravném utkání ve Švédsku vedl tým asistent Štefan Tatarovič, ale Slovensko pořád řešilo proč.

Spekulace ukazovaly na problémy uvnitř týmu. Některé informace hovořily o neshodách s kapitánem Martinem Škrtelem, ale to byla slepá stopa.

Další kvůli porušení disciplíny jiných hráčů, konkrétně Weiss, Škriniar, Dúbravku či Lobotka měli po zápase s Českem zamířit do nočního podniku. To pak Kozák na tiskovce potvrdil.

Jako hotel Praha

Podobný případ řešili na jaře 2007 i Češi, kteří si po kvalifikačním utkání s Německem udělali v hotelu Praha večírek, na který dorazily i prostitutky. Tehdejší kouč Karel Brückner byl chováním týmu konsternován a pomýšlel na rezignaci.

Slováci prožívají herní i výsledkový propad. Loni jim smolně utekla účast v baráži o postup na mistrovství světa 2018, když ve své skupině skončili druzí za Španělskem, ale v součtu byli nejhorším týmem na druhých místech.

V Lize národů podlehli v září Ukrajině (0:1) a následně doma Česku (1:2). Aby odvrátili pád do Ligy C, potřebují v listopadu minimálně porazit v Praze domácí Česko.

Kozákovým nástupcem by mohl být i český kouč Pavel Hapal, jenž naposledy vedl Spartu. Do března pracoval víc jak tři roky u slovenské jedenadvacítky, takže spolupracoval i s Kozákem. Na Slovensku vedl i Senicu a Žilinu, s níž na podzim 2010 postoupil do Ligy mistrů. Hovoří se také o Adriánu Guľovi, který má podobný životopis: působil v Žilině, nyní je trenérem reprezentace do jednadvaceti let.

„Ale proč si nikdo z vás nevzpomene na Štefana Tarkoviče, mého asistenta?“ ptal se přítomných novinářů. „Ani ťuk. Přitom byl u tvorby mužstva, ví dokonale, jak se reprezentace dělá. Byla by zachována kontinuita tak, jak je to v jiných vyspělých zemích běžné.“

„Být trenérem reprezentace, není jednoduchá práce. A když přijde nový člověk, bude mu trvat, než se zorientuje,“ varoval Kozák.

O jeho nástupci se rozhodne se v příštích dnech, Slováci chtějí mít nového kouče už v listopadu.