Hradní kancléř Mynář zaútočil na UEFA: Nepoklekneme před vámi a žádné výhrůžky na nás neplatí

PRAHA Nejen tuzemské fotbalové fanoušky rozlítilo exemplární potrestání slávistického obránce Ondřeje Kúdely. Proti rozhodnutí UEFA se oficiální cestou ohradil i hradní kancléř Vratislav Mynář.

„Odsuzujete slušného člověka bez jediného důkazu. Znemožňujete sportovci plnit si sen v Evropské lize. To vše jen proto, abyste naplnili zvrácená očekávání úzké skupiny aktivistů a klubu neschopného vítězit na hřišti, o to více však vykřikujícím prázdné a ublížené fráze o rasismu,“ napsal ve čtvrtek Mynář v dopise adresovaném členům disciplinární komise UEFA.



O den dřív vynesla komise verdikt, v němž Kúdelovi za rasistickou urážku záložníka Rangers Glena Kamary v odvetě osmifinále Evropské ligy v Glasgow, o jejíž průkaznosti panují nadále pochyby, zakazuje start v deseti duelech v soutěžích UEFA.

Naproti tomu Kamara, jenž po utkání v útrobách stadionu Kúdelu fyzicky napadl, si odpyká pouze třízápasovou stopku. A jeho spoluhráč Kemar Roofe dostal za brutální faul na hlavu slávistického brankáře Ondřeje Koláře trest na čtyři střetnutí.

„Ve zmiňovaném zápase se toho odehrálo mnoho. Tým SK Slavia Praha hrál skvěle, drtil soupeře kvalitní a férovou hrou. Odpovědí soupeře byly zákeřné fauly, z nichž jeden skončil vážným zraněním brankáře Ondřeje Koláře. Skončil s frakturou lebky a do konce života bude muset na hřiště chodit s helmou. Soupeř se po druhém inkasovaném gólu choval hrubě, nesportovně a frustrovaně. Čeští sportovci byli soupeřem po konci zápasu napadeni uvnitř stadionu a nebyli vpuštěni do kabin,“ vypočítává kontroverzní momenty duelu v Glasgowě Mynář, který se řadí k věrným příznivcům sešívaného klubu.

Rozdílnost výše jednotlivých trestů považuje za velmi nespravedlivé. „Přestože na to patrně nejste zvyklí, dovolím si vám vzkázat jednu věc. Velmi oceňuji to, že česká veřejnost se s Vaším verdiktem neztotožňuje, a to napříč celou společností. Naopak se vám – byť možná jen na krátkou dobu – podařilo spojit i odvěké rivaly. Nepoklekneme před vámi a žádné výhrůžky na českého fotbalového fanouška neplatí,“ pokračuje Mynář v dopise.

Vysoký trest pro Kúdelu je o to překvapivější, že podle vyjádření Slavie z minulého týdne vyšetřovatel, který se událostmi v Glasgow zabýval, důkaz o rasistickém prohřešku nenašel. Zatímco 34letý bek obvinění z rasismu nadále odmítá a spolu s advokátem zváží odvolání, slávistický klub trest přijal.

„Z boje proti rasismu se ve vašem podání stal boj neúspěšných proti úspěšným, vrchol pokrytectví, pozitivní diskriminace a trapného podbízení se hloupým trendům. Vaše snahy mohou vést k opaku, tedy k situaci, kdy bude osoba s jinou než černou barvou pleti diskriminována, utlačována a krácena na svých právech. Proto také považuji za nezbytné se proti tomuto postupu ohradit,“ vzkázal Mynář.

Stanovisko k aféře podle hradního kancléře zaujal i prezident republiky Miloš Zeman. „Považuje ji za významnou nejen z hlediska sportu, ale i z pohledu spravedlnosti a lidské důstojnosti. Vyjadřuje sounáležitost všem občanům České republiky, kteří tuto kauzu sledují a jejím průběhem jsou zklamáni. Zároveň přeje všem hráčům a fanouškům, aby se celou záležitostí nenechali odradit a i nadále tak srdnatě podporovali svůj tým,“ dodal Mynář.

Slavii v roce 2015 zachránili před krachem čínští investoři, klub pomohli oddlužit a získat do jeho vlastnictví i stadion v Edenu. V rukou čínských společností je klub dosud. Zeman je důležitým propagátorem čínských investic v ČR, v roce 2019 označil vstup do Slavie za nejúspěšnější z nich.



Klub dnes od 21 hodin čeká odvetné utkání čtvrtfinále Evropské ligy. Pokud po úvodní remíze z Londýna 1:1 dotáhne v pražském Edenu dobře rozehraný dvojzápas k úspěšnému konci, zopakuje svůj úspěch z Poháru UEFA, jehož dosáhla před 25 lety.