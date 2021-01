Hrát i ve sněhové bouři? Politováníhodné, jak s námi La Liga zacházela, nejsme loutky, zlobil se brankář Realu

Svatý Anton Fotbalisté Realu Madrid neskrývali po bezbrankovém sobotním duelu španělské ligy v Pamploně rozladění. K zápasu 18. kola nastoupili navzdory komplikacím způsobeným sněhovou bouří Filomena a špatnému stavu hřiště. Podle brankáře Thibauta Courtoise nejsou hráči loutky, které musí za všech okolností hrát.

Počasí zkomplikovalo Realu už páteční let do Pamplony. Kvůli ledu na ranveji strávil tým přes tři hodiny čekáním v letadle. Po utkání navíc nemohl odcestovat zpátky do Madridu.

„Chci poděkovat lidem v Osasuně za to, že připravili hřiště, aby se na něm dalo hrát. Je ale politováníhodné, jak s námi La Liga v celé situace zacházela. Nejenže nás donutili hrát, při odletu ještě byla zmrzlá ranvej. Nemůžeme se hned po utkání vrátit domů a pravděpodobně ani v neděli,“ citoval klubový web Courtoise.

„Děláme, co se nám řekne. Když se nám řekne, že přijdeme o tři body, pokud sem nepřijedeme, znamená to, že musíme odcestovat. Přijeli jsme sem po zasněžené cestě. Musíte myslet na bezpečnost lidí. Máme rodiny. Nejsme loutky, které musí pořád hrát,“ uvedl osmadvacetiletý Belgičan.

Souhlasil s ním rovněž trenér Zinédine Zidane, podle něhož měl být duel odložen podobně jako utkání vedoucího Atlética Madrid s Bilbaem. „Jsme trochu naštvaní, protože jsme na hřišti dělali, co jsme mohli. Nebyl to fotbalový zápas, podmínky byly náročné. S takovými pocity odcházíme nejen po utkání, ale po všem, co se v posledních dvou dnech stalo,“ prohlásil osmačtyřicetiletý Francouz.



„Nevím, kdy se vrátíme do Madridu. Zápas měl být samozřejmě odložen. Hráli jsme, protože nám řekli, že musíme. Čekání v letadle na nás nemělo vliv. Šlo o utkání a hřiště, podmínky byly špatné,“ konstatoval Zidane, jehož mužstvu neuznali rozhodčí kvůli ofsajdu dvě branky.

Obhájce titulu remizoval ve druhém z posledních tří kol a ztrácí bod na první Atlético, které však má k dobru tři zápasy. „Chtěli jsme vyhrát. Bojujete-li o titul, musíte na takových místech vítězit. Musíme jít dál, pořád se hraje o spoustu bodů. Čeká nás druhá polovina sezony,“ řekl Courtois.