Hrát odvážně, ale nebláznit. Čeští reprezentanti vyzvou ve večerním duelu Anglii

PRAHA V boji o mistrovství Evropy ještě neztratili ani bod a při prvním střetnutí ve skupině A ve Wembley nadělili českým reprezentantům pětigólový nášup. Angličané tak logicky vstoupí do večerního duelu v pražském Edenu v roli jednoznačného favorita s obrovskou ofenzivní silou.

To moc dobře svěřenci Jaroslava Šilhavého poznali už v březnu na anglické půdě. Raheem Sterling jim nastřílel hattrick, Harry Kane přidal proměněnou penaltu a zmar završil vlastním gólem Tomáš Kalas. Naproti tomu Češi vyšli gólově naprázdno. A kritiku vedle ostudného výsledku schytal také mdlý herní projev. Mužstvo působilo bojácně, pasivně, bez nápadu a odvahy.

„Poučení tam bude dost. Do 25. minuty jsme hráli dobře v obranném bloku, v útočné fázi jsme toho moc nepředvedli,“ zavzpomínal záložník Jakub Jankto. „Ale jak jsme koukali třeba na zápas Kosova v Anglii, Kosovci hráli velmi agresivně, odvážně, dali tři góly, ale pět jich dostali a dalších pět jich mohli dostat,“ připomněl zářijovou porážku Kosova 3:5 v Southamptonu, která vzbudila pozornost. „Vidíme, že ani hráči Anglie nejsou neomylní. Kéž bychom je donutili k takovým chybám, které dělali proti Kosovu,“ podotkl Šilhavý.

Ve znamení perného pátku

Čeští reprezentanti vědí, že podobný výkon se dnes nesmí opakovat. Z hráčů naopak musí dýchat zdravá agresivita, drajv a ochota nechat na hřišti všechno.

„Je to o tom, jakou taktiku zvolíte a s jakým stylem do toho zápasu půjdete. Doma se budeme snažit být agresivnější a efektivnější,“ slibuje Jankto.

„Pokud chceme pomýšlet na úspěch, každý hráč musí podat mimořádný výkon,“ ví Šilhavý. Jako vzor by mohla posloužit pražská Slavia, která v Lize mistrů sehrála již dva velice těžké duely a v konkurenci Interu Milán i Borussie Dortmund rozhodně nehrála druhé housle. Správnou mentalitou by mohli národní tým naočkovat právě její zástupci. Kouč Šilhavý jich zařadil do mužstva hned sedm, přičemž Souček, Coufal, Bořil či Masopust by neměli chybět v základní sestavě.

Odvaha a sebevědomí budou hrát velkou roli, zároveň Češi nesmí bláznit a hrát hurá fotbal. „Všichni jsme si vědomi, proti komu nastupujeme. Anglie podle mě momentálně určitě patří do top pětky na světě,“ upozorňuje Šilhavý.



Albion má na každém postu výrazně kvalitnější persony než český tým. Nejvíc se to projevuje v křídelních prostorech, kde září především Raheem Sterling. „Ale není to jen o něm. Anglie má momentálně skvělé mužstvo a on zúročí jeho práci. Vzhledem k jeho rychlostním schopnostem se jeho síla násobí. Uhlídat ho je těžké, je třeba ho zdvojovat, ztrojovat, nenechat ho otočit, hrát na něj těsně,“ říká český kouč.

Dalším rychlíkem je Jadon Sancho a v kooperaci s Harrym Kanem pak tvoří jednu z nejnebezpečnějších trojic na mezinárodní scéně. Není divu, že Anglie za dosavadní čtyři zápasy nastřílela 19 branek. To budí respekt.

Vzhledem k síle soupeře i důležitosti každého zisku Šilhavý nazývá případné uhrané body zlatými. „Ty body by se nám hodily. Víme, o co se hraje,“ uvedl s vědomím, že na postupové druhé příčce mají Češi před nebezpečným Kosovem náskok jediného bodu.

Stejně jako zápas samotný zajímají veřejnost také okolnosti, za nichž se koná. Panují obavy z divokých anglických fandů. I proto se česká policie domluvila s anglickou stranou na příjezdu jedenácti pomocníků z ostrovů, kteří budou především předávat informace a asistovat při tlumočení. Dále vytvořila zvláštní antikonfliktní složky, posíleny budou týmy s vrtulníky, počty policistů na koních i klasických mužů v uniformách.

Nejen očekávaným fotbalovým duelem bude žít Praha. Statisíce lidí se sjedou také na rozloučení se zesnulým zpěvákem Karlem Gottem, Signal Festival či protestovat proti změnám klimatu. Snad metropole perný pátek zvládne. A nebylo by špatné, kdyby k tomu dobrým výsledkem přispěli i čeští fotbalisté.