Hrát se bude. Kontrolní testy u hráčů Plzně vyšly negativně, úvodnímu zápasu sezony tak nic nebrání

Plzeň Dnešní úvodní zápas nové sezony první fotbalové ligy mezi Plzní a Opavou se odehraje podle plánu. Kontrolní testy Západočechů, kteří mají v klubu dva případy nemoci covid-19, byly negativní. Úřadující vicemistr o tom informoval v tiskové zprávě.

Plzeň ve středu ohlásila, že testy před startem sezony odhalily jednoho nakaženého hráče. Při čtvrtečních kontrolních odběrech se nemoc objevila také u člena širšího realizačního týmu, který byl stejně jako první nejmenovaný nemocný okamžitě izolován. Dnešní třetí kolo testů už další pozitivní případ neodhalilo a Viktoria tak díky čerstvému zmírnění karanténních pravidel pro sport může nastoupit.

Až do začátku tohoto týdne platilo, že v případě pozitivního testu u některého z hráčů musel do dvoutýdenní karantény celý tým. Po jednání rady vlády pro zdravotní rizika se zástupci sportů mají nově zamířit do izolace jen nakažení, pokud budou ostatní členové mužstva negativní.

„Jakmile jsme obdrželi výsledky, konzultovali jsme vše s krajskou hygienickou stanicí i vedením soutěže a nic nebrání tomu, aby se zápas odehrál,“ uvedl mluvčí plzeňského klubu Václav Hanzlík.

Utkání s Opavou začne v Doosan areně v 18:00. Dnešní negativní výsledky jsou pro Plzeň mimořádně důležité i proto, že Viktorii ve středu jako prvního českého zástupce čeká vstup do kvalifikace evropských pohárů. Západočeši se představí v 2. předkole Ligy mistrů v nizozemském Alkmaaru.

Odběry před startem ligy odhalily nákazu také v Olomouci, kde nemoc covid-19 postihla jednoho hráče a dva členy realizačního týmu. Na začátku minulého týdnu byl rovněž pozitivně testován jeden hráč mistrovské Slavie. Oba zasažené celky ještě čekají před vstupem do ligové sezony kontrolní testy, pokud vyjdou negativně, měly by o víkendu nastoupit.

Týmy od této sezony musejí podle manuálu povinně nově absolvovat testy na koronavirus před každým ligovým zápasem. V uplynulé sezoně se kvůli výskytu covidu-19 v týmech Karviné a Opavy nestihla dohrát nadstavbová skupina o záchranu a z nejvyšší soutěže nikdo nesestoupil.