Hrdina Slavie, co se stále pere s tátovou smrtí. Ivan Schranz rozjížděl kariéru v Petržalce

„Byl jsem v pozici, že jsem to neměl daleko na zadní tyč. Rozhodl jsem se, že tam půjdu, je to moje povinnost. Olie (Olayinka – pozn. red.) mě tam fantasticky našel. Soustředil jsem se na to, abych to dobře trefil a brankář neměl šanci,“ povídal šťastný střelec branky na 2:0.

„Ten gól byl velkým vysvobozením,“ říkal s radostí i úlevou trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

„Určitě jeden z mých nejdůležitějších v kariéře. Rozhodnout v poslední vteřině zápasu je úplně úžasné,“ pokračoval Schranz, který svou trefu běžel divoce slavit s kotlem na Tribuně Sever. „Velmi jsme si to užili, byli tam i fanoušci, trošku se to tam seskupilo. Bylo to krásné a super.“

Brzy 29letý žolík vběhl na hřiště v 56. minutě a kromě rozhodující branky také přihrál na první gól Usorovi. Oba spolu v jednom zápase skórovali také o předkolo dřív proti Panathinaikosu (2:0). Tři pohárové trefy Schranz zaznamenal už loni v Konferenční lize. „Určitě to není náhoda, protože góly dává často, umí si ve vápně najít místo i balon a umí to vyřešit. Má lví podíl na téhle úspěšné kvalifikaci,“ chválí ho kouč Trpišovský.

Fotbalově se nyní má rodák z Bratislavy báječně. Svou kariéru rozjížděl v dnes již zaniklé Petržalce, největší část strávil v Trnavě, odkud krátce hostoval v pražské Spartě, za níž si však připsal pouze dva starty v českém poháru. Když následně v nejlepším fotbalovém věku působil v Dukle či kyperském Limassolu, nevypadalo to, že by ho ještě čekaly velké zápasy. V Českých Budějovicích a Jablonci však střelecky ožil, narodil se mu syn Jakub, dostal se do reprezentace a loni v létě zasvištělo laso ze Slavie.

„Každý má svou cestu. Někdo vystřelí ve dvaadvaceti a za rok o něm nevíte. Jiný se ve špičce udrží od osmnácti do důchodu. Taky mám svůj vývoj a můžu říct, že nelituju jediného kroku. Všechno je, jak má být,“ vyprávěl před rokem pro MF DNES.

Šťastné časy mu však na konci října nabourala smrt táty Dušana, který tragicky zemřel při vyjížďce na kole. „Nepřekonali jsme to, pořád se s tím pereme,“ přiznává Schranz v novém čísle slávistického magazínu Halftime.

O to, aby se na něj táta díval seshora ještě pyšněji, se Ivan Schranz může přičinit také v dalších duelech Konferenční ligy. Ze skupiny s Kluží, Sivassporem a Ballkani by Slavia měla s přehledem postoupit. A kdo ví, třeba to dotáhne až do finále, které bude hostit právě její aréna v Edenu...