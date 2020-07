Hybš, Karafiát, Kuchta... Liberec čeká vlna odchodů. Nahradí ztráty?

Liberec Jak bude vypadat fotbalový Liberec v příští sezoně, je zatím záhada. Jasné však je, že se letos v létě (jako už v minulosti tolikrát) radikálně promění a přijde o opory, které mu pomohly k postupu do příštího ročníku Evropské ligy. O posilách se jen spekuluje.

Výčet jmen, které Liberec opustí, připomíná telefonní seznam. Odchod některých hráčů je stoprocentní, u jiných je zatím otazník. Už v koronavirové pauze podepsal smlouvu s Plzní obránce Matěj Hybš, který ještě sezonu dokončil u Nisy, ale v závěru už nehrál kvůli zranění.

„Transfer vnímám jako velký krok dopředu. Plzeň má nejvyšší ambice – získávat tituly, hrát evropské poháry. Přesně tohle chci i já,“ komentoval Hybš svůj odchod.

Po posledním zápase sezony se na svém Facebooku emotivně rozloučil s libereckými fanoušky s tím, že v Liberci našel nový domov a chuť do fotbalu.

Odchází i další obránce Ondřej Karafiát, který byl služebně nejstarším hráčem Liberce, působil tu od ledna 2016. Nyní mu skončila smlouva a v pátek byl ohlášen coby první posila pražské Slavie. „Je neuvěřitelné, co jsme dokázali v této sezoně. Neuvěřitelné, co Slovan dokazuje po celou dobu jeho působení v české lize. Tituly, poháry, evropské poháry.... fantastické! Strašně moc děkuji všem, kteří se podílí na chodu tohoto klubu. Děkuji fanouškům, kteří mi ze začátku nevěřili, ale myslím, že jsem si je postupem času získal,“ napsal Karafiát na Facebooku.



Krvácet bude liberecká záloha. Šikovný rumunský fotbalista Alexandru Baluta, který v uplynulé sezoně táhl útočné akce Slovanu, pod Ještědem hostoval ze Slavie, kde má smlouvu ještě na dva roky. Zájem o něj však podle rumunských médií mají i zahraniční kluby, jedním z nich má být maďarský Puskás Akadémia, který trénuje exliberecký kouč Zsolt Hornyák. Do Slavie se z půlročního hostování U Nisy vrací další záložník Jakub Hromada, který se v Liberci rozehrával po těžkém zranění a v závěru sezony se stal pevnou součástí základní sestavy. Slovenský hráč se chce v létě poprat o místo v mistrovském týmu.

Horkým zbožím na aktuálním fotbalovém trhu je krajní záložník Tomáš Malinský, který svou rychlostí rozvracel obrany soupeřů a s 15 body patřil k nejproduktivnějším hráčům první ligy. V květnu sice prodloužil v Liberci smlouvu o tři roky, ale v případě dobré nabídky bude volný.

„S vedením jsem domluvený, že kdyby se mi dařilo a na klub přišla rozumná nabídka, nebudou mi bránit,“ řekl už dříve. Nejblíže má podle zákulisních informací do Slavie, zajímala se o něj však i Sparta, které v uplynulé sezoně nasázel čtyři góly.

V hledáčku Slavie je i devatenáctiletý talent Michal Beran, který v závěru sezony svými tvořivými schopnostmi a zdravou drzostí dokázal ve středu pole plnohodnotně nahradit Balutu. V uplynulé sezoně na sebe výrazně upozornili i další hráči středu pole. Guinejský reprezentant Kamso Mara patřil k nejlepším defenzivním záložníkům ligy, navíc dokázal vstřelit 7 gólů (z toho 5 z penalt). Sedmi brankami, rychlými průniky i skvělou technikou se blýskl i krajní záložník Jakub Pešek.

Jednou nohou ve Slavii už je útočník Jan Kuchta. Jeho případ je speciální, Liberec ho totiž po předchozím hostování v zimě získal na přestup právě ze Slavie, která o něj tehdy nestála. Po jeho skvělých jarních výkonech, kdy byl pro Liberec v podstatě nepostradatelný, po něm však mistrovský klub znovu sáhne. Potvrdil to šéf klubu Jaroslav Tvrdík i samotný hráč.„Je to hodně blízko. Sice když jsem v úvodu jara dal po dvou gólech Bohemians a Opavě, říkal jsem, že není nikde psáno, že bych se do top trojky nemohl dostat. Ale vůbec jsem nevěřil, že se o mě bude Slavia zajímat už po půl roce. Je to něco neskutečného,“ řekl Kuchta serveru Sport.cz.

Pokud chce Liberec sehrát v kvalifikaci Evropské ligy a v dalším ročníku nejvyšší české soutěže důstojnou roli, bude muset přivést řadu posil. Uplynulou sezonu navíc hrál s úzkým kádrem, což se projevilo zejména v závěru ligy, kdy na lavičce seděli samí dorostenci.

„My už pracujeme na příchodech. Liberec s tím umí pracovat. Každý se diví, proč to tak je. Já říkám, že zde je pozitivní fotbalové prostředí. Nebojím se toho, že bychom to nedokázali. Máme již komunikaci se zajímavými hráči. Máme dohodu s kluby o uvolnění některých jejich hráčů. Složíme určitě silné mužstvo,“ slíbil kouč Pavel Hoftych.

Záležet bude na hráčském pohybu v bohatších klubech, až přijde čas zužování kádru pro další sezonu. Do Liberce by podle informací v médiích mohli zamířit například útočník Júsuf Hilál nebo záložník Josef Hušbauer, oba ze Slavie.