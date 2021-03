Ibrahimovic: Já trenérem? Nemožné, během zápasu bych musel udeřit nejméně dva hráče, po utkání alespoň osm

Milán/Praha Ač je Zlatanu Ibrahimovicovi 39 let a mnoho fanoušků řeší jeho možný konec kariéry, švédský „král“ nepřestává udivovat. Urostlý útočník je hlavní tváří letošní spanilé jízdy AC Milán, které se v současné chvíli vyhřívá na druhém místě italské ligy, a odmítá spekulace o svém konci. Populární Zlatan má však jasno v tom, co by po konci kariéry psychicky nezvládl.

Na klubové scéně ve své kariéře vstřelil Zlatan Ibrahimovic více než 500 gólů, pyšnit se může mistrovskými tituly ze Španělska, Itálie, Holandska či Francie. Přesto má rodák ze švédského Malmö touhu neustále hrát a vítězit, dokud to bude možné, debaty o možném konci pravidelně zametá pod koberec. Sportovci se mají zajímat jen o sport, myslí si Ibrahimovic. Sám sis stěžoval na rasismus, vpálil mu James Co je ale téměř jisté, že nebude populární Zlatan po konci kariéry dělat, je práce trenéra. „Abych byl trenérem? Nemožné, během zápasu bych musel udeřit nejméně dva své hráče, po utkání minimálně osm,“ odpověděl Ibrahimovic s tradičně ledovým klidem. Výstřední Švéd je v současné době se 14 zásahy pátým nejlepším střelcem italské ligy, pět gólů mu chybí na prvního Cristiana Ronalda a především jeho zásluhou je AC Milán stále v boji o ligový titul, ze druhého místa ztrácí na konkurenční Inter čtyři body.

V následujících zápasech ale Ibrahimovic bude fotbalistům „Rossoneri“ chybět vinou svalového zranění, které utrpěl v nedělním utkání proti AS Řím. S jistotou tak devětatřicetiletý Švéd bude chybět v osmifinále Evropské ligy proti svému bývalému klubu Manchester United, k tomu podle italských médií přijde i o ligové duely proti Neapoli, Udine či Hellasu Verona v čele s Antonínem Barákem.