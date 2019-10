Ibrahimovič zval školáky na odhalení své sochy. Nejde o oficiální propustku, korigovala městská rada

Na slavnostní ceremonii před stadionem Malmö, které se zúčastnilo zhruba tisíc fanoušků za účastní hvězdného švédského útočníka.

„Zlatan dává všem školákům v Malmö volno, aby se mohli ceremonie zúčastnit,“ napsal na svůj Twitter. Situaci musela korigovat městská rada s tím, že nejde o oficiální propustku ze školy.

Socha, kterou vytvořil švédský umělec Peter Linde váží téměř půl tuny, podobné pocty se dočkal například bývalý kapitán Anglie David Beckham, Portugalec Cristiano Ronaldo či současný vítěz Ligy mistrů Mohamed Salah v Egyptu. V případě Ibrahimoviče nejde však o první jeho umělecké ztvárnění.

V pařížském muzeum voskových figurín Grévin už má další podobiznu.

Zlatan Ibrahimovic honoured with gigantic statue of himself in his hometown of Malmo #Matchcentreng pic.twitter.com/O42fCQPEIt