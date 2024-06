Zvláštní volba UEFA: Čechy namíchl sudí, co na Euru mohl pomoct i svým. Jak?

„Nezažil jsem, aby se rozhodčí v tunelu poplácával po zádech s hráči i funkcionáři soupeře,“ koulel očima trenér Ivan Hašek, když v emocích bezprostředně po utkání odpovídal na otázky reportéra České televize.

Ani kapitán Tomáš Souček sudího původem z rumunského městečka Carei vůbec nešetřil: „Choval se namyšleně. Chtěl být hvězdou zápasu. Některé jeho verdikty byly dost nešťastné.“

Musím přiznat, že výkon rozhodčího nebyl dobrý, viděl jsem na turnaji mnoho lepších. Proto jsme byli podráždění, ale nevrátíme to Petr Fousek o Istvánu Kovácsovi

Není vlastně vůbec důležité, jestli Česko v zásadním boji o postup ze skupiny na Euru poškodil, nebo ne. Ani to v žádném případě nemá a nesmí být omluva pro brzké vyřazení, které znamená neúspěch.

Otázky ovšem dávno před výkopem středečního zápasu vzbuzovala už samotná delegace ze strany komise UEFA.

Nejvíc karet na turnaji všichni odřídili dva zápasy István Kovács (Rumunsko)

23 žlutých, 2 červené karty Daniel Siebert (Německo)

13 žlutých karet Danny Makkelie (Nizozemsko)

12 žlutých karet Halil Umut Meler (Turecko)

10 žlutých karet Felix Zwayer (Německo), Slavko Vinčič (Slovinsko), Facundo Tello (Argentina)

9 žlutých karet

Na internetu snadno na pár kliknutí dohledáte, že devětatřicetiletý Kovács, syn maďarského otce a rumunské matky, vlastní od roku 2011 kromě rumunského také maďarský pas.

Právě Maďaři přitom potřebovali, aby Češi v posledním utkání skupiny nad Tureckem nezvítězili, což jim mělo přihrát postup do osmifinále z pozice čtvrtého nejlepšího týmu na třetích místech.

Nestalo se tak jen proto, že Gruzie v souběžně hraném duelu senzačně skolila Portugalsko, s čímž se vůbec nepočítalo, a do vyřazovací fáze tak na úkor Maďarů proklouzla sama.

Podivných provázaností – vzhledem k zamotanému systému turnaje – však bylo ještě víc.

Český výsledek mohl totiž výrazně ovlivnit také vyhlídky Rumunska, tedy Kovácsovy rodné země.

Výhra Turecka nad Českem = rumunské osmifinále proti papírově snazšímu Slovinsku.

Výhra Česka nad Tureckem = zápas s Nizozemci.

S nimi Rumuni nakonec přece jen hrají proto, že zmiňované vítězství Gruzie veškeré papírově předpoklady překopalo. Ale na tom, že komise rozhodčích UEFA mohla být při výběru sudího citlivější, to nic nemění. Nebo ne?

„I já musím přiznat, že výkon rozhodčího nebyl dobrý, viděl jsem na turnaji mnoho lepších. Proto jsme byli podráždění, ale nevrátíme to,“ pravil pro iDNES.cz jindy diplomatický předseda fotbalové asociace Petr Fousek, který hodinu a půl po závěrečném hvizdu kráčel hráčskou uličkou mezi novináři.

Jasně, že kdyby duel proběhl bez vzrušivých momentů a několika zásadních verdiktů, které průběh ovlivnily a byly vidět, dost možná by téma Kovácsova dvojího občanství zůstalo v pozadí. Jenže on jako by vypjaté duely tak trochu přitahoval.

Napříč Evropou patří k sudím s nejvyšším průměrem udělovaných karet v zápase. V dubnu, kdy řídil odvetu čtvrtfinále Ligy mistrů mezi Barcelonou a Paris St. Germain, vytočil trenéra Xaviho, který pak tvrdil: „Řekl jsem mu, že to, co předvedl, byla naprostá katastrofa. Normálně se rozhodčích nezmiňuju, ale tenhle chlápek ovlivnil celou naší sezonu.“

Na nejvyšší úrovni se pohybuje lehce přes pět let. Na minulém Euru pískal ve skupinové fázi zápas mezi Nizozemskem a Severní Makedonií. Předloni řídil finále prvního ročníku Konferenční ligy mezi Feyenoordem a vítězným AS Řím. Na světovém šampionátu v Kataru působil jako čtvrtý rozhodčí, ale přímo na hřiště se nedostal.

V Německu nejprve odřídil utkání Slovinska proti Srbsku (1:1), ve kterém rozdal šest žlutých, a ve středu večer pak i duel Česka s Tureckem (1:2), kdy ukázal dokonce rekordních sedmnáct žlutých a dvě červené. A to některé další na obou stranách ještě odpustil...

„Některé výroky kontroverzní byly, ale teď už to nemá cenu řešit,“ zdráhal se rozebírat výkon sudího záložník Provod. Kapitán Souček to proto vzal i za všechny ostatní: „Jestli jsme červenou kartu dostali my – a možná po právu, Turci ji měli určitě dostat taky. A ne jednou. Byl tam i gól Kuchty, kde taky nevím, co bylo. Slyšel jsem, že měl být regulérní. Někdo může říct, že se vymlouváme, ale jiný vidí, že takové momenty ovlivní celý zápas.“

Češi navíc v utkání přišli i o brankáře Staňka, který si poranil rameno jen těsně před inkasovaným gólem od tureckého kapitána Calhanoglua. Po jednom z předchozích zákroků si nešťastně přilehl ruku, ale rychle se zvednul, aby čelil další střele.

Zdviženou paží však zároveň signalizoval, že má problém.

„Nevím, jestli mohl rozhodčí hru přerušit. Neudělal to, rozhodl se jinak a takových verdiktů, které šly trochu proti nám, tam bylo milion,“ krčil rameny náhradní gólman Kovář, který musel místo parťáka rychle do brány. „Nerad to takhle hodnotím, ale ve všech třech zápasech jsme trochu cítili křivdu. Bohužel. Rozhodčí řídí hru a my to musíme respektovat.“