Hašek slibuje aktivní výkon: Pokud se budeme jen bránit, nemáme šanci uspět

Hašek nejdřív v tiskovém sále v Lipsku poslouchal odpovědi kapitána Tomáše Součka a následně elegantně přešel i úsměvnou chvilku, kdy mu hned při první otázce jeden z portugalských žurnalistů zkomolil jméno na „Iván Azek“.

Až potom začal sám hovořit.

Portugalsko – Česko V úterý od 21:00 ONLINE

Češi hrají s Portugalskem v úterý od 21 hodin a favorit je daný.

Už víte, jak budete bránit Ronalda?

Nebude to jen o něm. Portugalci mají v týmu hráče z nejlepších klubů světa, všichni jsou v nich navíc za hvězdy. Víme, že patří mezi obrovské favority celého mistrovství Evropy, ale jdeme do zápasu s tím, že chceme vyhrát a zároveň, aby se Ronaldo neprosadil. Je to jeden z nejlepších hráčů historie, takže je jasné, že zápas proti němu je pro všechny velká věc a kluci si to budou pamatovat celý život. My ale nebudeme chtít vzpomínat jen na to, že jsme si proti němu zahráli, ale že jsme ho třeba porazili.

Jak důležité je pro vás první utkání šampionátu?

Na turnaji je vždycky nejdůležitější ten poslední. Ideálně, aby na něj došlo co nejpozději. První ještě nic nerozhoduje, čelíme favoritovi a pro mě je zásadní, že máme k dispozici všechny hráče. Těšíme se, až se to rozjede, čekáme už dost dlouhou dobu.

Nejdéle ze všech. Je to výhoda, nebo ne?

Věděli jsme to dopředu, naplánovali jsme si podle toho tréninkový plán i odpočinek. Od začátku jsme se soustředili na to, abychom byli osmnáctého června ready. A já věřím, že budeme.

Zatrnulo vám, když se po zranění Sadílka objevil zdravotní problém také u kapitána Součka? A komunikoval jste třeba i konkrétně s ním, hlavní osobností týmu, ohledně sestavy?

S hráči komunikujeme pořád, i o těchto věcech. Finální rozhodnutí si ale jako realizák samozřejmě uděláme podle sebe. Jsem přesvědčený, že tady máme šestadvacet schopných a vyrovnaných fotbalistů, všichni z nich mohou nastoupit, všichni výborně pracují, což jsme si přáli.

Z kolika procent tedy máte o složení základní jedenáctky jasno? A jak těžké bylo obsadit pozici uprostřed hřiště?

Nebudu říkat, kde a co bylo nejtěžší, nebo nejjednodušší. Nemůžu říct, kdo nastoupí, nedělám to nikdy. Po tréninku si ještě s trenéry sedneme a učiníme konečné rozhodnutí. Budeme se ptát i hráčů, v jakém jsou zdravotním stavu a rozpoložení, ale představu samozřejmě máme.

Portugalský tým je dost variabilní i ohledně rozestavení či zastupitelnosti jednotlivých hráčů. Tušíte, s čím půjdou do zápasu?

Víme, jak nastupovali v poslední době. Ale také víme, jaké obrovské úspěchy měl při svém předchozím angažmá u Belgie jejich trenér Martínez s rozestavením na tři stopery. I to je varianta, my se připravovali na různé věci, hráče jsme upozorňovali na detaily při chování Portugalců zejména z nedávných zápasů. Uvědomujeme si, že možností je víc, a my musíme být připravení a správně reagovat.

Jiří Čihák @jicihak Kapitán reprezentace Tomáš Souček věří, že bude na první zápas s Portugalskem připravený. Ale taky přiznal, že když do Německa s týmem přicestoval, nebyl úplně OK 🇨🇿



Více na @iDNEScz_Sport https://t.co/TIonMqx2CS oblíbit odpovědět

Úvodní zápasy na turnaji ukázaly, že pasivní výkony některých mužstev proti favoritům se nevyplatily. Ovlivnilo to nějak vaše přemýšlení o způsobu hry?

Nemyslím si, že by nás ovlivnily ostatní výkony. Víme sami, že když nebudeme aktivní, budeme hrát jen bez míče a bránit se, nemáme šanci na úspěch. To bychom mohli rovnou sklopit hlavy dolů a odejít ze hřiště... Naše jediná příležitost, jak čelit Portugalcům, je, že budeme aktivní a odvážní. O to se chceme pokusit.