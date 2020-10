Izrael - ČR 1:2. Češi i v improvizované sestavě dokázali vyhrát, domácí přispěli vlastním gólem

Haifa Čeští fotbalisté dnes večer v Haifě sehrají zápas Ligy národů proti Izraeli a po problémech s koronavirem si kouč Jaroslav Šilhavý musí vystačit s 18 hráči. Z týmu po přípravném duelu na Kypru vypadli čtyři hráči a do dějiště dnešního duelu odcestovalo jen devět reprezentantů. Další devítka se připojí až dnes dopoledne.

Šilhavý přesto věří, že se mužstvo dokáže zmobilizovat a duel zvládne. „Samozřejmě je to hodně nestandardní. Ale co je v téhle době standardní? Vyzkoušeli jsme si to při zářijovém srazu, kde nás potkalo něco podobného. Tento sraz jsme začali podobně. Věřím, že jak to blbě začalo, tak se dobře skončí,“ uvedl Šilhavý.



Zápas má výkop ve 20:45 SELČ. Ve středu nastoupí Češi do posledního utkání říjnového termínu ve Skotsku. Oproti původnímu plánu mužstvo z Haify zamíří do Prahy, kde podstoupí další kolo testů.