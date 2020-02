Já furt někde tajně doufám, že se zkusíme ještě poprat o titul, doufá kapitán Plzně Brabec

Plzeň Přestože fotbalisté Plzně před jarní části sezony ztrácejí z druhého místa tabulky na vedoucí Slavii propastných 16 bodů, obránce Jakub Brabec stále tajně doufá, že Viktoria ještě zkusí zabojovat o mistrovský titul. Reprezentační stoper by v první lize rád navázal na vydařenou zimní přípravu pod novým trenérem Adriánem Guľou.

„Já furt někde tajně doufám, že se zkusíme ještě poprat o titul, i když je to spíš otázka pro Slavii, jak se jí bude dařit. Nemáme to ve svých rukách,“ řekl Brabec novinářům na setkání v Plzni.

Nedokáže posoudit, jestli pražského lídra poznamenají zimní odchody dlouholetých opor Tomáše Součka, Milana Škody a Josefa Hušbauera. „Samozřejmě nevím, jaká bude jejich reakce. S nějakými odchody počítali a měli přestávku na to se připravit. Upřímně jsem neviděl ani jeden jejich zápas nebo jak to tam mění, takže se čistě soustředíme na sebe v téhle chvíli,“ uvedl sedmadvacetiletý obránce.

Plzeň má v tabulce tříbodový náskok na třetí Jablonec a pětibodový odstup od čtvrté Sparty. „Přemýšlím, jestli pro nás Sparta nebude větším konkurentem v poháru, který je pro nás také určitě zajímavý. Spíš se snažím koukat o patro výš než na soupeře za námi. Musíme se snažit své zápasy vyhrávat a uvidíme, co to přinese. Jestli boj o titul, nebo třeba jenom udržení druhé příčky,“ mínil Brabec, jenž při absenci Romana Hubníka nosí kapitánskou pásku.

Hráči Plzně Jakub Brabec (vpravo) a Joel Ngandu Kayamba po prohraném utkání.

Viktoria v přípravě vyhrála šest ze sedmi duelů, zaváhala jen při bezbrankové remíze s druholigovým Žižkovem. „Výsledkově byla příprava dobrá, herně to také šlo, tak uvidíme. Důležité je, abychom nějaké výsledky a formu ze soustředění ve Španělsku potvrdili v lize,“ upozornil Brabec.

Podle něj západočeské mužstvo dobře přijalo novinky slovenského kouče Guľy, který v zimě na lavičce nahradil Pavla Vrbu. „Sám jsem byl s celou kabinou překvapený, jak jsme si to vzali za své. Změn bylo dost, ale reakce byla skvělá. Věřím, že s každým novým dnem a týdnem to bude lepší a lepší,“ řekl sparťanský odchovanec. „Já mám rád jídlo a líbí se mi nové týmové snídaně. Takže se nasnídám v Praze, pak přijedu sem a nasnídám se i tady. To je dobré,“ dodal Brabec se smíchem.

Věří, že Plzeň ve druhé části sezony dokáže nahradit nejlepšího střelce Michaela Krmenčíka, jenž na konci ledna přestoupil do Brugg. „Popřál jsem mu hodně štěstí. Mám tam bývalého trenéra i pár bývalých spoluhráčů, takže jsem mu nějaké reference dal. Doufám, že to zastoupení nebude tak těžké. Je nás tady dost a otevře se nový prostor pro hráče, kteří třeba na podzim tolik nenastupovali. Doufám, že se to povede,“ konstatoval bývalý hráč belgického Genku.

Podle něj Krmenčík má kvality na to se v Belgii prosadit. „Už párkrát nastoupil. Měl dát gól, kdyby mu to neukradl spoluhráč z lajny. Je to tam takové silovější, rychlejší a on to má. Týmy proti Bruggám hrajou takový styl fotbalu, kdy je to zavřené. Ale věřím, že se ve vápně dokáže utrhnout a příležitostí na skórování bude mít dost, aby uspěl,“ dodal Brabec, jehož tým otevře ligové jaro nedělním zápasem v Opavě.