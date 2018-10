Jablonec bude hostit tým haněný Tvrdíkem, Slavia řeší chybějící útočníky

PRAHA V prvním kole Evropské ligy zamířili fotbalisté Jablonce do Francie, Slavia hrála doma. Nyní se jejich role obracejí. Severočeši přivítají na Střelnici ukrajinské Dynamo Kyjev, Sešívané čeká těžký souboj na hřišti ruského Zenitu Petrohrad.

„Je to fotbalový svátek a zároveň odměna pro celý region. Všichni se na to těšíme. Já mám ještě vroubek z roku 84, kdy Dynamo vyřadilo mou Duklu,“ usmíval se na tiskové konferenci trenér Jablonce Petr Rada

Ukrajinský soupeř už letos měl tu čest přijet do České republiky, kde se popasoval se Slavií. Tu ve třetím předkole Ligy mistrů vyřadil, nicméně ve čtvrtém předkole sám nestačil na Ajax Amsterdam. Ukrajincům bude chybět Verbič, který dal Pražanům dvě branky ze tří.

A právě ze zápasu 3. předkola LM si chce Rada vzít příklad. „Ten zápas nám toho hodně dal. O víkendu jsme také monitorovali zápas Dynama s Arsenalem Kyjev, který ale nepatří do úplné špičky ukrajinské ligy.“

Jablonci se ve Fortuna lize celkem dařilo, nachází se na prozatímním šestém místě. Největšími skalpy jsou určitě výhry nad plzeňskou Viktorií a Slavií Praha. V Evropské lize se zatím Jablonečtí představili jednou, na půdě Rennes prohráli kvůli penaltě v nastaveném čase 2:1. Dynamo Kyjev v prvním kole remizovalo doma s Astanou 1:1.

Slávistům chybí typický útočník

To fotbalisté Slavie zamířili do Ruska. Se Zenitem se už letos jednou potkali, v zimě Pražané padli 1:5. „Byl to druhý zápas našeho trenérského týmu ve Slavii, předtím jsme hráli jen se Žižkovem na umělé trávě. Rozdíl byl obrovský, ale měli jsme hodně šancí. Snad ukážeme, že jsme se za těch několik měsíců zlepšili,“ doufá trenér Jindřich Trpišovský.

Slavia má v tuto chvíli jeden velký problém, kterým je chybějící hrotový útočník. Za zraněné Škodu a Tecla bude muset naskočit buď Matoušek nebo Baluta, případně nějaké skryté eso v Trpišovského rukávu.

„Speciálně v tomhle zápase to ale je velký problém. Síla Zenitu na míči je obrovská a my potřebujeme míč udržet, když ho získáme. To, jak zahraje útočník, bude důležité směrem k vývoji utkání,“ podotýká Trpišovský.

Do Ruska odletěli Sešívaní po prohraném zápase v Ostravě, v lize si ale udrželi první příčku. V Evropské lize dokonce Pražané vedou svou skupinu C, Zenit v prvním kole jen remizoval 1:1 na půdě FC Kodaň.