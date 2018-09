Rennes - Jablonec 2:1. Bod za remízu český tým ztratil v nastaveném čase

RENNES/PRAHA Fotbalisté Jablonce odehráli své historicky první utkání v základních skupinách evropských pohárů. Proti Rennes nepředvedli špatný výkon, dlouhou dobu živili naději na bod, nicméně faul v poslední minutě hrací doby znamenal penaltu, kterou proměnil Ben Arfa.

Jablonečtí v prvním poločase dokázali držet s pátým celkem minulé sezony francouzské ligy krok, ale Koubka ani jednou neohrozili. Domácí byli o něco nebezpečnější, ale do vedení se dostali až díky výstavní střele Ismaila Sarra, který si narazil míč se spoluhráčem a zpoza vápna poslal tvrdou ránu pod břevno.

What a goal by Ismaila Sarr of Rennes against Jablonecpic.twitter.com/CFeDXIGfVX