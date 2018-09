Jablonec nastoupí poprvé v základní skupině evropských pohárů, Slavia chce odvetu za semifinále poháru UEFA

Po Plzni začnou dnes cestu základními skupinami evropských pohárů také fotbalisté Slavie a Jablonce. A shodně duely proti týmům ze země úřadujících světových šampionů – z Francie.

Severočeši nastoupí proti Rennes s Tomášem Koubkem v brance. Sešívaní si duelem s Bordeaux připomenou slavné tažení z roku 1996, kdy podlehli právě francouzskému celku až v semifinále poháru UEFA.

Trenér Jablonce Petr Rada doufá po dvou ligových prohrách ve zlepšení výkonu, ze severovýchodu Francie se nechce vracet s prázdnou. „Každý bod, který bychom udělali, by pro nás byl hodně povzbuzující. Nehraje se ale na jeden zápas, hrajeme na šest,“ pronesl zkušený kouč. Kapitán jeho týmu, Tomáš Hübschman, je neméně ostřílený, zvláště na evropské scéně. Při svém působení v Šachtaru Doněck tuto soutěž v roce 2009 dokonce opanoval.

„Pro nás je to historicky první zápas ve skupině, oni jsou přece jen trochu zkušenější. Jsou větší tým s větším jménem než my, favorit je jasný. Vzhledem k tomu, že první zápas ve skupině hrajeme venku, bych asi byl s bodem spokojený,“ uvedl muž, který odehrál v pohárech už 113 zápasů.

Pro sedmatřicetiletého veterána bude důležité, jak dokáže spoluhráče naladit, aby nepodlehli nervozitě z pohárové premiéry před téměř třiceti tisíci diváky.

„Máme respekt ke všem, ale víceméně se moc nezabýváme soupeři, soustředíme se spíš na svou hru. Samozřejmě cokoliv bude chtít trenér o Jablonci vědět, tak mu řeknu, hráče znám. Myslím, že stejně jako naši hráči nemají moc zkušeností s Evropskou ligou, bude to něco nového pro ně. Věřím, že nám taky pomůže domácí stadion, návštěva, na kterou kluci z Jablonce nejsou zvyklí,“ naznačil také Tomáš Koubek, gólman francouzského celku.

Slávisty čeká „velká odveta“

Sešívané čeká šestinásobný mistr francouzské ligy Bordeaux v čele se záložníkem Jaroslavem Plašilem. Souboj s šestým týmem loňského ročníku Ligue 1 má pro červenobílé pikantní pozadí.

Psal se rok 1996, když slávisté předváděli nejpovedenější tažení evropskou scénou novodobé historie. Slavia pod vedením Františka Cipra vyhrála český titul a dostala se až do semifinále poháru UEFA. V něm ji po výsledku dvakrát 0:1 vyřadil právě francouzský celek.

Bordeaux však v současnosti neprožívá ideální období. Po pěti kolech je klub z přístavního města předposlední, po sporech s vedením klubu navíc odvolal trenéra Guse Poyeta, kterého nahradil asistent Eric Bedouet.

„Myslím, že první zápas s Bordeaux strašně moc napoví o šancích. V celkovém součtu bude hodně důležitý,“ prohlásil trenér Slavie Jindřich Trpišovský. Na rozdíl od Jablonce vyhlásil český vicemistr za cíl postup ze skupiny. „Hrajeme poslední zápas skupiny doma a v tu dobu bychom byli rádi, abychom postupovali nebo aby ten zápas rozhodoval o postupu. Abychom do poslední chvíle měli o co hrát,“ řekl slávistický trenér Trpišovský. „Je to těžká skupina, všechno jsou to vyspělé týmy, které mají něco za sebou,“ doplnil.

Dnes se ukáže, nakolik jsou české týmy konkurovat v evropské konkurenci. První jsou týmy z francouzské ligy. Fotbalisty Slavie a Jablonce čekají úvodní duely v základních skupinách Evropské ligy.