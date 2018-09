Slavia vyhrála na Slovácku 3:1 a vrátila se na první místo tabulky

uherské hradiště Fotbalisté Slavie dnes na hřišti Slovácka vyhráli 3:1 a i po osmém kole vedou tabulku o skóre před Plzní. Za hosty se prosadili Ondřej Kúdela, Vladimír Coufal a Stanislav Tecl. Z penalty v závěru snížil Václav Daníček a ukončil neprůstřelnost Pražanů v nejvyšší soutěži na hřištích soupeřů po rekordních 758 minutách.

Slavia sice nastoupila bez zraněných opor Škody, Sýkory, Jugase nebo Deliho, ale na výkonu hostů to vidět nebylo a Pražané od začátku potvrzovali roli jasného favorita. Skóre mohl otevřít v 18. minutě Tecl, který však na Hušbauerův centr jen o centimetry nedosáhl.

Ve 26. minutě se hosté dočkali, když se po rohovém kopu prosadil Kúdela. O dvě minuty na to nadělala nečekané problémy domácímu brankáři Daňkovi střela Coufala.

Po půlhodině hry se už obránce Slavie prosadil. Zmrhal k němu prodloužil míč a Coufalův volej si Daněk smolně srazil do branky.

Domácí bojovali a mohli i snížit, ale Daníček se ani nadvakrát neprosadil. Z protiútoku mohl přidat třetí branku Tecl, jeho pokus však Daněk reflexivně vykopnul.



Po přestávce jako první zahrozili domácí, jenže Janoškova rána skončila pouze na tyči.

Naopak se opět prosadila Slavia, když Hušbauer sebral míč Divíškovi, našel rozběhnutého Tecla a ten se tentokrát nemýlil. Slovácko se nevzdávalo, ale Juroškův pokus tentokrát zastavilo břevno.

Domácí se přeci jen dočkali, když v 82. minutě Kúdela fauloval pronikajícího Rezka a nařízenou penaltu proměnil kapitán Slovácka Daníček.

Slavia tak v lize venku inkasovala po 758 minutách a překonala dosavadní maximum, které v roce 1997 zaznamenala Sparta (725 minut).

Jablonec doma utrpěl nečekaný debakl

Fotbalisté Jablonce nečekaně prohráli s Mladou Boleslaví 0:3. Severočeši podruhé za sebou nebodovali a nedokázali se dobře naladit na čtvrteční premiérový zápas ve skupině Evropské ligy na půdě Rennes.



Hosty poslal do vedení v 28. minutě Tomáš Přikryl, o šest minut později dal osmý gól v ligové sezoně nejlepší střelec soutěže Nikolaj Komličenko a po pauze se trefil Ladislav Takács.

Mladá Boleslav se na soupeře bodově dotáhla v tabulce.

„Hráče jsem upozorňoval, ať nemyslí na čtvrtek, ať se soustředí na zápas s Boleslaví, který bude hodně těžký. Máme tři dny na to, abychom se přeorientovali na Evropskou ligu, ukázali si chyby a vyříkali si to zítra. Abychom to netahali třeba do úterý, do středy,“ řekl na tiskové konferenci jablonecký kouč Petr Rada.

Dukla v premiéře Skuhravého vyhrála

Fotbalisté Dukly při soutěžní premiéře trenéra Romana Skuhravého doma porazili Liberec 2:0 a v osmém kole získali premiérové body v sezoně. Pražané zůstávají poslední v tabulce, ale už jen o skóre za Olomoucí.

Slovan vyšel naprázdno po pěti utkáních a klesl na deváté místo. Na Julisce se gólově prosadili v 62. minutě Černohorec Uroš Djuranovič a v 88. minutě střídající Slovák Ivan Schranz z penalty.

„Věřím, že tohle vítězství bude minimálně spouštěč k tomu, že hráči budou věřit tomu, co po nich chceme,“ řekl na tiskové konferenci Skuhravý.

Teplice ukončily čekání na výhru

Fotbalisté Teplic utnuli pětizápasové čekání na výhru, když doma v osmém kole první ligy udolali Karvinou 2:1.

Domácí už v prvním poločase poslali do dvoubrankového vedení Patrik Žitný a David Vaněček, hosté po změně snížili díky Ericovi Ramírezovi, ale na srovnání už nedosáhli.

Teplice tak v pěti vzájemných zápasech dosud ztratily jen dva body.



Výsledky 8. kola:

FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 0:3 (0:2)

Branky: 28. Přikryl, 34. Komličenko, 67. Takács. Rozhodčí: Julínek - Podaný, Kubr. ŽK: Holeš, Doležal - Konaté, Ladra, Mareš. Diváci: 3011.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Hanousek - Hübschman (65. Ikaunieks) - Masopust (75. Acosta), Považanec, Trávník, Jovovič (46. Chramosta) - Doležal.

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Hůlka, Keresteš - Takács, Mareš (85. Hubínek) - Ladra (64. Džafič), Přikryl (89. Diviš), Konaté - Komličenko.

Dukla Praha - Slovan Liberec 2:0 (0:0)

Branky: 62. Djuranovič, 88. Schranz z pen. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Melichar. ŽK: Potočný (Liberec). Diváci: 2376.

Dukla: Rada - Raspopovič, Ďurica, Chlumecký - Douděra (64. Brandner), Doumbia (83. Hanousek), Bezpalec, Bilovský, Miloševič - Holenda, Djuranovič (72. Schranz).

Liberec: Hladký - Mikula, Vukliševič, Karafiát, Kerbr - Breite, Ševčík - Malinský (67. Oršula), Potočný, Aarons (58. Mashike Sukisa) - Pázler (46. Nešický).

FK Teplice - MFK Karviná 2:1 (2:0)

Branky: 31. Žitný, 38. Vaněček - 79. Ramírez. Rozhodčí: Ginzel - Mokrusch, Hrabovský. ŽK: Král - Ramírez, Ba Loua, Panák. Diváci: 2628.

Teplice: Diviš - Král, Jeřábek, Hošek, Shejbal - Ljevakovič (82. Hyčka), Kučera - Vondrášek, Hora (80. Jindráček), Žitný (75. Moulis) - Vaněček.

Karviná: Berkovec - Čolič, Panák, Janečka, Moravec - Mertelj, Budínský - Tusjak (46. Ba Loua), Lingr (61. Ramírez), Letič (73. Guba) - Wágner.

1. FC Slovácko - Slavia Praha 1:3 (0:2)

Branky: 82. Daníček z pen. - 26. Kúdela, 30. Coufal, 57. Tecl. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Caletka. ŽK: Kubala, Daníček, Hofmann - Bořil. Diváci: 5627.

Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Šimko, Divíšek (71. Reinberk) - Daníček, Janošek - Kalabiška (65. Sadílek), Havlík, Petr (55. Rezek) - Kubala.

Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Kúdela (83. Frydrych), Bořil - Traoré, Souček - Stoch, Hušbauer (72. Baluta), Zmrhal - Tecl (76. Matoušek).

Tabulka: