Jak budeme trénovat? Fotbalisté netuší, co je od středy čeká. Omezení platí zatím i pro ně

Praha V úterý trénovali bez omezení, jak se profesionální fotbalisté v Česku budou připravovat od středy, to zatím ještě netuší. „Nevíme. Čekáme. Uvidíme, co nám řeknou. Nějak se přizpůsobíme.“ To byly nejčastější odpovědi z prvoligových klubů.

Nejasnosti kolem vládních opatření panují i několik hodin po jejich vyhlášení. Vztahuje se omezení shromáždění na počet šesti osob i na profesionály? Nebo u nich může připadat v úvahu uplatnění ustanovení, že se omezení Zásek! Prymulovi nevěřím ani slovo, čertí se šéf fotbalových Teplic netýká osob v zaměstnání nebo společně vykonávajících podnikatelskou činnost? Přesný výklad ministerstva zdravotnictví však zatím k dispozici není. Byť úterý v podvečer Národní sportovní agentura (NSA) oznámila, že omezení se vztahují zatím i na profesionály. „Platí to, že i profesionálové stejně jako normální lidi mohou trénovat v maximálním počtu šesti osob venku. Tohle je výklad, který nyní máme,“ řekl pro ČTK mluvčí NSA Jakub Večerka. Jde zatím jen o dočasný výklad, ve středu by o něm měla probíhat další diskuze. „Chtěli bychom znát, jaké podmínky musíme splnit, abychom se mohli vrátit okamžitě k plnohodnotné sportovní přípravě, pak již to bude pouze na jednotlivých klubech, zda jsou schopny tyto podmínky splnit,“ zdůraznil Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové asociace, která řídí první a druhou ligu. „Je třeba si uvědomit, že sportovní činnost je pro profesionální hráče jejich jedinou výdělečnou činností a déletrvající či opakované výpadky možnosti plnohodnotné tréninkové přípravy a zápasové činnosti zákonitě musí mít negativní dopad na výkonnost a další profesionální sportovní kariéru těchto osob,“ prohlásil Svoboda. Dušan Svoboda, předseda LFA. Když minulý týden ministr Roman Prymula zastavil všechny soutěže do 26. října, udělil výjimku pro mezinárodní utkání. Jestli platí dál.... Sparta i Liberec by tak v této době ve čtvrtek 22. října měly nastoupit k úvodním domácím duelům Evropské ligy, Slavia začíná venku. O týden později hraje Slavia doma, rovněž by měla mít výjimku. V pondělí totiž následoval zákaz do 3. listopadu. Podle kuloárních informací by se poháry v Česku hrát měly. Jenže rozdíl je v tom, že ministr Prymula omezil shromažďování z dvaceti osob na šest, což může výrazně zasáhnout tréninkový proces. „Za současných podmínek není možné pro české pohárové zástupce realizovat plnohodnotnou sportovní přípravu a jsou tak znevýhodnění vůči svým sportovním soupeřům. Jsem si zcela jist, že jsme schopni přijmout taková opatření, že plnohodnotná tréninkové příprava profesionálních klubu nepředstavuje žádné riziko z hlediska šíření koronaviru,“ zdůraznil Svoboda. Bizarní je, že vláda dovolí českým klubům hrát mezinárodní zápasy, ale neumožní jim se na ně pořádně připravit... Pokud by nařízení musely dodržovat dál stejně jako amatérské kluby, k plnohodnotnému tréninku by to mělo daleko. Každopádně fotbalisté Sparty, Slavie, Liberce, Baníku Ostrava, Plzně i dalších klubů i ve středu vyběhnou na hřiště. A poradí si, mají s tím zkušenosti z dubna, kdy rovněž museli trénovat odděleně po skupinkách. A můžou používat vnitřní prostory, čili kabiny, sprchy a zázemí pro regeneraci? Vedení nejvyšší soutěže se na svém úterním jednání usneslo, že chce mluvit s premiérem Andrejem Babišem i ministrem Prymulou o výjimce i pro ligová utkání. Chce začít hrát už o víkendu 24. a 25. října, případně o týden později ještě před skončením nouzového stavu 3. listopadu. Fortuna lize totiž zoufale chybí termíny. Podle rozpisu se mělo na podzim odehrát patnáct kol, to závěrečné čtyři dny před Vánoci. Předseda Ligové fotbalové asociace (LFA) Dušan Svoboda. Jelikož podle nejnovějších rozhodnutí se musejí odložit tři kola, bude muset jarní část začít už v polovině ledna. Soutěž kvůli mistrovství Evropy 2021 nelze totiž protahovat za květen. „S ohledem na regulérnost soutěží jsme se rozhodli soutěže přerušit tak, aby byla zachována posloupnost jednotlivých ligových kol. Tím dochází ke vlivu na termínovou listinu, jejíž podoba bude s největší pravděpodobností změněna tak, že se profesionálním klubům zkrátí zimní přestávka,“ řekl Svoboda.