Jak je důležité míti Krmenčíka: kanonýr je pro klub hodně lukrativní zboží

PLZEŇ/PRAHA Dva góly Michaela Krmenčíka sice v úvodním zápase Ligy mistrů jeho Plzni na výhru nestačily, Západočeši remizovali s CSKA Moskva 2:2, pro svoji hodnotu na přestupním trhu ale udělal cennou službu. Stejně tak pro případný budoucí odchod do některé z prestižních západních soutěží.

Pokud jej ale bude chtít Plzeň pustit. V zimě údajně odmítla nabídku 300 milionů korun (od neznámého kupce), v létě pak 180 milionů korun od francouzského Bordeaux, které shodou okolností hraje v Evropské lize ve skupině se Slavií.

„Musím říct, že Michael je pro nás v ofenzivě klíčovým hráčem. Dává góly nejen v lize, ale také v Lize mistrů. Svoji kvalitu prokazuje opakovaně. Jsme rádi, že jsme ho neprodali,“ pronesl po středečním duelu kouč viktoriánů Pavel Vrba.

Jeho slova dokládají také statistiky. Pětadvacetiletý kanonýr nasázal v lize 44 branek ve 102 duelech, v Evropské lize stihl pět za čtrnáct zápasů, v reprezentaci sedm během sedmnácti.

A nyní dva v prvním představení na té nejblyštivější scéně (k tomu má na kontě tři trefy v šesti zápasech v předkolech LM).

„Na české poměry jde o nadprůměrného hráče. Pro Plzeň je naprosto nepostradatelný,“ řekl LN zdroj znalý fotbalových poměrů.

A také hráčského trhu.

Hodnota Krmenčíka je momentálně dle specializovaného webu Transfermarkt.com 3,5 milionu eur (cca 90 milionů korun). „To sedí, s bonusy by se mohla částka vyšplhat tak k pěti milionům eur,“ potvrzuje tato čísla zdroj.

Bordeaux tak přišlo s částkou přesně dvojnásobnou. Nelze se tak divit snaze jeho manažera Dalibora Laciny, který jej chtěl prodat za každou cenu. „Dnes Bordeaux dalo Plzni nabídku na sedm milionů eur plus bonusy. Je to cena, jež se už nebude opakovat,“ uvedl v srpnu pro deník Sport.

A nebyl daleko od pravdy. Cennější než Krmenčík jsou v české lize pouze dva hráči – jeho spoluhráč z Plzně Patrik Hrošovský a sparťan Nicolae Stanciu (103 milionů korun).

Otázkou také je, zda je Krmenčík připravený na některou z elitních lig Evropy, tedy nejvyšší soutěže v Anglii, Německu, Španělsku, Itálii nebo Francii.

Je pravda, že vedle nabídky Bordeaux žádná jiná výrazná za Krmenčíka v létě nepřišla. Plzeňský kanonýr se totiž svezl s jarní i podzimní bídou české reprezentace, jež stála místo Karla Jarolíma. A který na něj hodně sázel. Za posledních patnáct měsíců se trefil v národním dresu jen proti Číně, kterou Češi deklasovali 4:1.

Právě konfrontace s elitou tvoří hodnotu fotbalisty. Jak tu tržní, tak tu, již jsou za něj ochotni obětovat případní zájemci. Přeloženo: gól proti Ukrajině nebo Rusku, čtvrtfinalistovi nedávného mistrovství světa, by byl více než dva góly do sítě CSKA Moskva.

Cenu Krmenčíka by tak výrazně posunulo směrem vzhůru zopakování jeho představení alespoň proti jednomu z dalších dvou klubů plzeňské skupiny – AS Řím a Realu Madrid. V tom případě by se mohly v Plzni a trenéru Lacinovi opětovně rozdrnčet telefony.

Útočníci jsou totiž nedostatkovým zbožím. Pokud přesvědčíte skauty, jsou kluby připraveny skládat „nesmyslné částky“, tak jak se už v případě Krmenčíka stalo dvakrát.

Potřebuje ale Plzeň vůbec Krmenčíka prodat? Jen základní skupina Ligy mistrů jí vynese 382 milionů korun, dva jeho góly do sítě ruského celku zajistilo do klubové kasy dalších 23 milionů, které UEFA vyplácí za remízy (za výhry je to 69 milionů).

Západočechům může nyní jejich střelec, za kterého navíc nemají adekvátní náhradu, vydělávat peníze i jinak než přestupem.

Co se ale stane, pokud se mu bude dařit a laso ze Západu skutečně přiletí? A třeba ze zvučnější adresy než z Bordeaux?