Jak nežádat o přestup. Kamerunec dorazil na trénink v dresu rivala, s ochrankou se přetahoval o dveře

Vynutit si ve fotbalovém světě změnu angažmá lze hned několika způsoby. Třeba Peter Odemwingie chtěl v roce 2013 přestoupit z West Bromu do Queens Park Rangers tak moc, že v poslední den přestupového okna nasedl do auta a absolvoval 320 kilometrů dlouhou cestu před jejich stadion. Ovšem jednání, k jakému sáhl Didier Lamkel Zé, opravdu nemá obdoby.

K čemu vlastně došlo? Kamerunský útočník si chtěl vydupat odchod z Antverp do Panathinaikosu Atény. A protože jeho zaměstnavatel nehodlal jeho přání vyhovět, dorazil na trénink v dresu jednoho z rivalů – bruselského Anderlechtu.

Že čtyřiadvacetiletý křídelník zatoužil po novém angažmá, není překvapivé. V této sezoně nedostává tolik prostoru, v základní sestavě se objevil pouze čtyřikrát. Do hry naposledy naskočil na začátku října, od té doby pouze zahříval lavičku.

Na angažmá v Panathinaikosu ho lákalo opětovné shledání s trenérem Lászlem Bölönim. Pod jeho vedením měl Kamerunec v Antverpách větší důvěru, třeba v létě roku 2019 se podílel na vyřazení Viktorie Plzeň z třetího předkola Evropské ligy.

Formu protestu ale Lamkel Zé úplně neodhadl. Situace v tréninkovém centru se vyhrotila, členové ochranky jej v dresu znepřáteleného soupeře nechtěli pustit dovnitř. Fotbalista, který prošel vyhlášenou akademií v Lille, proto nasupeně odjel. Na Instagramu posléze vyhrožoval, že příště dorazí v dresu lokálního rivala – Beerschotu.

K dalšímu incidentu ovšem nedošlo, Kamerunec totiž velmi rychle otočil. „Chtěl bych se omluvit klubu i fanouškům, protože jsou skvělí. Moc mě to mrzí, myšlenkami jsem byl někde úplně mimo. Pokud mi dá trenér důvěru, jsem připraven opět nastoupit. Doufám, že to bude co nejdříve a před diváky na tribunách,“ kál se v prohlášení na sociálních sítích Antverp.

Lamkel Zé se s kázeňskými problémy potýkal už v minulosti. Na tréninku se dostal do roztržky s jedním ze spoluhráčů, má za sebou i několik ostrých výměn názorů s fanoušky. Bude zajímavé sledovat, co vymyslí příště …