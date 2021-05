‚Jako Cicero se Sokratem.‘ Finále Ligy mistrů má speciální náboj, potkají se dvě velké osobnosti

Porto/Praha Učitel versus žák, génius proti géniovi. Ve středečním finále Ligy mistrů proti sobě stanou dva trenérští velmistři. A nebude to poprvé. Kromě fotbalových trávníků se před časem potkali také v mnichovské pivnici. „Bylo to jako sledovat Cicera a Sokrata diskutující o fotbalové filozofii,“ vzpomíná na diskuzi Guardioly s Tuchelem bývalý sportovní ředitel Bayernu Mnichov.

„Jako dítě o takových zápasech sníte. Připadáte si jako při pozorování měsíce, zdá se to strašně daleko,“ prohlásil před blížícím se finále Ligy mistrů Thomas Tuchel. Svůj sen si splnil už před rokem, tehdy však nestačil se svým PSG na rozjetý Bayern Mnichov. Tentokrát se pokusí vystoupat na další osmitisícovku. Podruhé za dva roky okusí atmosféru toho úplně posledního boje o „ušatý“ pohár. Ve středu vyzve Manchester City.



A nepostaví se jen čerstvému mistrovi Premier League, ale také jeho lodivodovi. Světle modrou flotilu, která se doplavila pro sedmý anglický primát v klubové historii, kormidluje už od roku 2016 Pep Guardiola. Prostovlasý génius, který svým myšlením změnil fotbal. Člověk, jemuž patří obdiv nejednoho kolegy. Zvláště pak Thomase Tuchela.



Německý kouč mu už před lety nahlížel pod ruce. Do Barcelony se jezdil jako začínající trenér se učit, o pár let později pak při společném působení v Bundeslize debatovali v mnichovských pivnicích.

„Bylo to jako sledovat dva velmistry šachu, Fischer versus Spassky, uzamčení v bitvě důvtipu. Nebo Cicero a Sokrates, diskutující o fotbalové filozofii, “ vzpomínal Michael Reschke, bývalý sportovní ředitel Bayernu Mnichov, který seděl s oběma manažery, když se v bavorském hlavním městě setkali na pivu.

„Byl jsem pouhý divák. Mluvili směsicí němčiny a angličtiny a nepoužívali vůbec žádné vědecké výrazy, i tak s nimi bylo občas těžké držet krok,“ pokračoval ve vyprávění Reschke a dodal: „Byli natolik zahaleni ve své diskuzi, že se k nim neodvážili přiblížit ani číšníci. Byli v té své bublině asi čtyři hodiny.“

Nejen to dokazuje, že Guardiola svého studenta mocně poznamenal. A teď se s ním bude muset měřit. Znovu. „Hráli jsme proti Mohuči a oni nás chtěli porazit. Většina týmů zaparkovala autobus a byla šťastná, pokud neprohrála příliš velkým rozdílem. Ale Tuchel nás opravdu dostal pod tlak. S Mohučí! Obrovsky ho respektuji, “ řekl při svém působení v Bayernu Guardiola Reschkemu. A svá slova podle svědectví bývalého ředitele mnichovského velkoklubu ještě doplnil: „Musíš ho přivést do Bayernu jako mého nástupce.“

To však z různých důvodů neklaplo a Tuchel se po angažmá v Borusii Dortmund dostal do PSG. A právě s hvězdným kádrem Pařížanů dokráčel minulý rok do finále Ligy mistrů. Tehdy neuspěl. V lisabonské bublině se musel i přes zlomenou nohu sklonit před Bayernem. Před klubem, k němuž měl tak blízko.



Shodou dalších okolností, a především špatných výsledků z domácí soutěže, byl Tuchel zpod Eiffelovy věže odejit. Bez angažmá dlouho nebyl. Takřka ihned po něm sáhla Chelsea a věděla proč. Německý stratég ji během půl roku dotáhl do dalšího finále.

Jak stojí výše, potká se v něm s Guardiolou. Ten se o slavnou trofej utkal v kariéře už dvakrát a v obou případech uspěl. Pokaždé při tom seděl na lavičce Barcelony. S Blaugranas ovládl Champions League v sezonách 2008/2009 a 2010/2011. Později končila jeho cesta vždy v semifinále. S Bayernem vyhořel před branami toho největšího utkání hned třikrát, jako trenér Manchesteru City loni nečekaně padl s Lyonem.

Teď se španělský génius pokusí o treble. A to hned dvojnásobný. Pokud Citizens zvítězí, přidají k prvenství v Premier League a Carabao Cupu další trofej. Mimo to však Guardiola dosáhne na hattrick v Champions League. Pokud se mu podaří pozvednout „ušatý“ pohár nad hlavu ve dvou různých klubech, připojí se do společnosti pěti trenérů, kteří to dokázali před ním.

Aby se mu to podařilo, bude muset předčit a hlavně přechytračit Chelsea. To se mu však dvakrát v řadě v letošním ročníku nepodařilo. „Tyto dvě porážky mají nulový vliv na naši přípravu na finále. Vím, jak se na něj připravit. Vím, o čem Liga mistrů je,“ uvedl padesátiletý Španěl a jen podtrhl, že středeční finálový duel bude mít opravdu speciální náboj.