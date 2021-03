Jako malý musel Lukaku pít mléko ředěné vodou, teď je symbolem fotbalové renesance Rudých ďáblů

Praha Čeští fotbalisté dnes v kvalifikaci narazí na nejsilnějšího soupeře ze skupiny, Belgii totiž patří v žebříčku FIFA první příčka. Ještě před patnácti lety přitom Rudí ďáblové zažívali velkou krizi.

Přes dva inkasované góly a útlum v závěru vstoupil český národní tým do boje o světový šampionát dominantním výkonem a jednoznačným výsledkem – Estonce porazil 6:2.

Duel proti oslabenému pobaltskému protivníkovi však dozajista nebyl bůhví jakou prověrkou před sobotním šlágrem s Belgií. Bronzový celek z posledního mundialu již dva a půl roku trůní v čele světového žebříčku.



„To bude úplně jiný level,“ uznává záložník Tomáš Souček, který se proti Estonsku blýskl hattrickem.

„Mají zlatou generaci, skvělé hráče, skoro vůbec neprohrávají. Jsou favoritem skupiny. Ale už v minulé kvalifikaci se nám podařilo překvapení s podobně silnou Anglií,“ připomíná překvapení kouč Jaroslav Šilhavý.

Narazili na dno

V červnu 2007 se přitom Belgičané krčili až na 71. příčce v žebříčku FIFA. Toto pořadí často nebývá úplně vypovídající, ovšem není radno jej opomíjet, protože může být varovným ukazatelem.

Belgie bývala pravidelným účastníkem závěrečného turnaje mistrovství světa, od roku 1982 na něm hrála šestkrát v řadě, ale kromě čtvrtého místa v roce 1986 z toho větší úspěch nebyl. A na kontinentálním šampionátu startovala v roce 2000 jen díky tomu, že jej sama spolupořádala. Předtím i potom na Euru třikrát v řadě chyběla a ani v domácím prostředí díru do světa neudělala. Navíc nad jejím upachtěným herním projevem bez nápadu museli bědovat i vlastní fanoušci. I proto pak Češi prohranou baráž o MS 2002 s ní brali jako propadák.

„Způsob, jakým Belgie na Euru 2000 vypadla, byl nepřijatelný. Tým narazil na dno. Nastalo kvalitativní vakuum a bylo třeba něco udělat,“ popisoval před lety Michel Sablon, technický ředitel belgického svazu a někdejší asistent trenéra na třech MS, který stál za renesancí tamního fotbalu.

Sablon následně vyzval belgické kluby i asociaci, aby společně vybudovali jednotnou koncepci, která je vytáhne nahoru, což tehdejší svazový prezident Michel D’Hooghe posvětil.

Cesta měla vést přes rozvoj mladých fotbalistů a zvyšovaní jejich dovedností od útlého věku. Do projektu zapojili i prestižní univerzitu v Lovani, která sofistikovanými výzkumy v oblasti herní i fyziologické pomohla k mnoha cenným poznatkům. Například že děti fyzickým a herním nárokům nestačí – nebyly dostatečně připraveny, aby to zvládaly, a také cvičení nebyla pro ně správně uzpůsobená.

Zároveň razili trend silných osobností, které se však musí umět podřídit hře celku, aby zvládaly co nejvíc činností, nejen specializaci na obranu či útok. K tomu hráči potřebovali maximálně rozvinout pohyb v tempu, rychlost, odolnost v osobních soubojích a prostorovou orientaci. Ke zvládnutí tohoto systému zvolili rozestavení 4-3-3, které hodně sází na prolínání jednotlivých řad a řešení zónových herních situací.

„Nakonec jsme sepsali takovou brožurku, koncepci vytvořenou pro tři různé skupiny – kluby, národní tým a trenéry ve školách. Je zde podrobně popsáno, jak vychovávat mladé hráče. A tuto příručku jsme všem rozeslali,“ popisoval Sablon. „Začátky byly hodně těžké, ale když všichni viděli, že to funguje a hráči se zlepšují, spolupracovali.“

Je otázkou, jak rychle nová koncepce zafungovala, nicméně faktem je, že na pekingské olympiádě v roce 2008 skončili Belgičané čtvrtí. V kádru tehdy byli Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Marouane Fellaini či Mousa Dembélé, kteří následně začali válet ve velkoklubech a vytáhli reprezentaci na výsluní.

„Dříve jsme měli čtyři nebo pět dobrých hráčů, kteří se mohli poměřovat s těmi nejlepšími týmy. Nyní se toto číslo víc než zdvojnásobilo,“ vypočítával Sablon sílu reprezentace, která konečně dostála přezdívce Rudí ďáblové a svůj prozatímní vrchol zažila před třemi lety na MS v Rusku.

Z nouze k pohádkové kariéře

Současná generace je ještě silnější, což dokládají i adresy týmů, na nichž belgické hvězdy hrají. Thibaut Courtois chytá za Real Madrid, kde by jistě zářil, nebýt častých zranění, také Eden Hazard. Jeho bratr Thorgan hraje v Dortmundu, Kevin De Bruyne je oporou Manchesteru City a Romelu Lukaku pálí góly za Inter Milán.

Sedmadvacetiletý Lukaku je s 58 góly jednoznačně nejlepším kanonýrem belgické historie. Poprvé se za reprezentační áčko trefil při svém druhém startu do sítě Ruska, a to hned dvakrát – půl roku poté, co jako šestnáctiletý debutoval proti Chorvatsku.

Lukaku bojuje o míč s Romagnolim.

Vyrostl z něho urostlý gólový zabiják, přestože coby přistěhovalci z Demokratické republiky Kongo neměli jeho rodiče jeden čas ani na jídlo. „Každý den bylo na stole to samé: chleba a mléko. A když peníze došly, míchala máma mléko s vodou. Nebyli jsme už jen chudí, byli jsme na mizině,“ vybavoval si Lukaku i v době, kdy už na existenční starosti vůbec myslet nemusel.



Tíživá životní situace mu však vytyčila cíl – výdělkem z profesionální smlouvy zajistit své rodině důstojný život. „Každý zápas, který jsem od té chvíle hrál, jsem proto vnímal jako finále. Ať to bylo v parku, ve školce, nebo jinde. Myslím to smrtelně vážně. Při každé střele na bránu jsem se snažil prokopnout balon. Plnou silou.“

Absence kvůli opatřením

Lukaku se trefil také proti Walesu, když proměnil penaltu, a v sestavě trenéra Roberta Martíneze by neměl chybět ani v sobotu.

K tomu se v pátek večer v obou táborech jednalo o možnosti startu hráčů z bundesligy, kteří původně neměli v Praze hrát. Německo totiž zmírnilo cestovní opatření proti covidu, takže při návratu z Česka odpadá povinnost karantény. Kouč Šilhavý tedy narychlo řešil, zda může s někým z kvarteta Pavlenka, Kadeřábek, Darida, Schick počítat.



I v případě posílené sestavy však bude favoritem ofenzivní mašina Belgičanů, vždyť prohráli jediný z posledních 19 zápasů. „Každý hráč musí podat mimořádný výkon a dát do toho maximum,“ velí Šilhavý. „Věřím, že jsme schopni je potrápit a třeba i vyhrát.“