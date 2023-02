Aplaus fandů, kteří vyvolávali jeho jméno. Jankto poprvé od coming outu hrál

Sparta v neděli smetla Jablonec 3:0 po parádním představení především ve druhém poločase.

Střelci gólů Kuchta s Haraslínem, dál pak středopolař Sadílek či střídající Minčev podali znamenitý výkon, přesto jeden z nejsledovanějších mužů byl Jankto.

Jedenáct tisíc diváků v chladném večeru se na něj během rozcvičení sice nezaměřilo. Když však nastoupil, přivítali ho nadšeně, ale stejně tak aplaus patřil i ostatním náhradníkům, když střídali.

Jakmile sedmadvacetiletý záložník naskočil do hry, rozjel akci, která vedla ke třetímu gólu. V hokeji by měl druhou asistenci. Pak počkal, až Lukáš Haraslín dokončí „ronaldovskou“ oslavu a objal ho jako první ze sparťanů.

„Nebylo to pro něj jednoduché, ale jsme tým, určitě ho podpoříme. Není žádný problém,“ ujistil Kuchta.

Jankto byl aktivní, nabízel se do kombinace, žádal si míč. Kdyby mu Minčev správně přihrál, dostal by se do vyložené šance.

Když zápas skončil a sparťané oslavovali s fanoušky, publikum vyvolávalo jeho jméno.

„Vnímali jsme, co se kolem Jakuba dělo, ale nikdo se o tom nebavil. Soustředili jsme na zápas na Spartě, na náš výkon a tohle jsme vůbec neřešili,“ poznamenal jablonecký trenér David Horejš.

Jankto má za sebou první zápas, poprvé se ukázal divákům od chvíle, kdy se v pondělí odhodlal ke coming outu.

Ve čtvrtek pak poprvé promluvil a v neděli už hrál. „Díky za podporu a teď už pojďme řešit zase jen fotbal,“ vyzval na sociálních sítích.

Před rokem a půl o své sexuální orientaci řekl rodičům a nejlepšímu kamarádovi, před pár týdny to oznámil i v kabině Sparty.

„Byla to věc, s kterou jsem se dlouho pral. Chci dát ostatním lidem hlavně pozitivní příklad,“ říkal v rozhovoru pro Radiožurnál.

Svým rozhodnutím, že „šel s pravdou ven“ vzbudil obrovské reakce celého fotbalového světa. Slyšel podporu od velkoklubů, elitních hráčů, trenérů, největších soutěží i organizací.

„Bylo to obrovské, neskutečné, fantastické. Asi by mě nenapadlo, že se za mě postaví největší kluby a organizace světa.“

Zahraniční média psala o historickém dni pro fotbal. Jankto je totiž unikát.

Udělal to jako první český fotbalista vůbec a jako první z těch, kteří kdy nastupovali v nejlepších evropských soutěžích či na vrcholných turnajích jako je mistrovství Evropy.

Do soutěžního zápasu zasáhl naposledy v listopadu, na startu jarní části ligy ale kvůli zdravotním problémům dosud nehrál. „Teď jsem ovšem zase stoprocentně nachystaný,“ zdůraznil. A proti Jablonci to předvedl.