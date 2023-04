Janktův incident má dohru. Se Spartou netrénuje, řeší osobní situaci

„Hráč není připravený vykonávat povinnosti, které vyplývají z jeho profesionálního kontraktu,“ píše se v úvodu prohlášení Sparty. „Příprava mužstva Briana Priskeho tak byla ve středu dopoledne po dvoudenním volnu obnovena už bez zapojení Jankta.“

Zástupci vedení klubu se s hráčem sešli ve středu ráno.

„Po vzájemné dohodě došlo k rozhodnutí, že se Jakub Jankto nezapojí do společné přípravy s A-mužstvem a bude řešit svoji osobní situaci. S respektem k hráči nebude klub poskytovat více informací. Žádáme veřejnost a média o nezasahování do osobního života hráče.“

Sedmadvacetiletého fotbalistu zastavila policie v úterý po poledni nedaleko tréninkového centra Sparty na pražském Strahově poté, co na jeho podezřelou jízdu upozornil jiný řidič.

Dechovou zkoušku měl Jankto negativní, následný test na drogy i lékařské vyšetření nicméně odmítl. Podle zjištění deníku Blesk navíc český reprezentant za volant usedl bez řidičáku, který mu byl v nedávné minulosti odebrán. Za to mu může hrozit až dvouletý trest odnětí svobody.

Jankto ve Spartě od léta hostuje ze španělského Getafe, v jarní části sezony však v lize nastupoval pouze sporadicky. Po návratu do Česka naskočil dohromady do šestnácti soutěžních zápasů, vstřelil jediný gól a ztratil pevnou pozici v národním týmu.

Přesto na sebe v lednu výrazně upozornil, když jako jeden z prvních profesionálních fotbalistů na světě oznámil, že je gay. Tehdy si za odvahu při svém coming outu vysloužil uznání a podporu z celého světa.

„Moc si těch reakcí, které jsem ani neměl šanci všechny projít, vážím,“ děkoval „Bylo to obrovské, neskutečné, fantastické. Asi by mě nenapadlo, že se za mě postaví největší kluby a organizace světa.“

Teď se ovšem jeho jméno skloňuje v docela jiných souvislostech.

Sparta své stanovisko dál rozvádět nechce, a tak se lze pouze domnívat, jestli se Jankto v aktuální sezoně k týmu ještě vrátí. Nebo jestli 20 minut v domácím utkání s Brnem na začátku dubna bylo jeho poslední vystoupení v rudém dresu.

Druhá varianta je momentálně pravděpodobnější...

Sparta sice ve smlouvě o jeho hostování má opci na případný přestup, jen těžko ji však bude chtít i vzhledem k současné situaci využít.

Po sezoně se tak Jankto zřejmě vrátí zpátky do Španělska, kde má platný kontrakt až do roku 2026. Do Getafe přišel odchovanec pražské Slavie v roce 2021 ze Sampdorie Janov, ještě předtím patřil jinému italskému klubu Udine.

Tenkrát byl považovaný za jednoho z nejzajímavějších českých mladých fotbalistů a jeho jméno se opakovaně skloňovalo v souvislosti s AC Milán nebo některými anglickými kluby.

Ale to už je pryč.

Postupně se jeho kariéra i vinou opakovaných zranění zadrhla a ani snaha o její restart ve Spartě se nepodařila. Právě naopak.