Sigma oznámila první posilu. Z Plzně přichází útočník Kliment

V Sigmě podepsal smlouvu na dva roky. Loni v Plzni plnil především roli střídajícího hráče, naskočil do dvaadvaceti ligových zápasů, v nichž zapsal dva góly a dvě asistence.

Za Viktorku nastoupil také do 12 zápasů v Evropské konferenční lize. „Po roce v Plzni, kde jsem moc šancí nedostával, mám velkou chuť a motivaci. Sigma mi nabízí příležitost a já jí to budu chtít vrátit. Považuji ji za dobrý klub,“ řekl Kliment v rozhovoru pro klubový web.

„Podmínky a zázemí má na velmi kvalitní úrovni. Věřím, že budeme úspěšní a že by se nám třeba mohlo podařit něco podobného, jako když jsem hrál na Slovácku,“ prohlásil Kliment, který za svou ligovou kariéru vstřelil 18 gólů.

„Honza je jiný typ útočníka, než jaké v mužstvu aktuálně máme. Je dobře rychlostně vybavený, zároveň už i se zkušenostmi. Do kádru mi velmi dobře zapadá. Jsem rád, že se ho povedlo přivést,“ uvedl nový trenér Sigmy Tomáš Janotka.

Kliment před Plzní působil v Polsku, Dánsku, Německu či na Slovensku. Fotbalově vyrůstal v Jihlavě, v sezonách 2019/20 a 2020/21 si také střihnul angažmá ve Slovácku, kterému deseti brankami pomohl do evropských pohárů.

„Od Honzy Klimenta si slibujeme zvýšení konkurence v týmu na ofenzivních postech. Samozřejmě klíčové bude, aby mu drželo zdraví. To bychom si přáli všichni nejvíc,“ doplnil sportovní manažer Ladislav Minář.

V roce 2015 se stal Kliment nejlepším střelcem mistrovství Evropy do 21 let, což jej katapultovalo do bundesligového Stuttgartu. V Plzni si zahrál i Ligu mistrů.