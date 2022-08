Kuchta má do září utrum. Za šlápnutí na libereckého Vliegena dostal trest pět zápasů

V praxi to znamená, že Kuchta bude Spartě k dispozici až v září na sedmé kolo se Zlínem. Nesmí zasáhnout do střetnutí v Českých Budějovicích, s Olomoucí, v Mladé Boleslavi, s Bohemians a v Jablonci.

Reprezentační forvard obdržel distanc téměř na horní hranici, za surovou hru mu hrozila stopka na jeden až šest zápasů a také až padesátitisícová pokuta.

Provinil se těsně před koncem nedělního duelu s Libercem, který Sparta prohrála 1:2. Kuchta se prodíral před protivníkova gólmana, ale nedokázal se protáhnout kolem stopera Filipa Prebsla. Brankář Vliegen ukryl míč v rukavicích, avšak v ten moment jej domácí fotbalista trefil kopačkou do hlavy.

Hlavní arbitr Ladislav Szikszay udělil Kuchtovi nejprve žlutou kartu, po upozornění kolegů od videa a svižném zhlédnutí záznamu verdikt upravil na přímé vyloučení.

Kuchta se zasedání disciplinárky osobně zúčastnil a snažil se komisi přesvědčit, že na Vliegena nešlápl schválně.

„Několikrát se vyjádřil, že nešlo o úmysl, disciplinární komise se ale shodla, že Kuchta mohl střetu své nohy s hlavou brankáře Vliegena zabránit. Žádným způsobem se o to však dle dostupných záběrů ani nepokusil,“ poznamenal předseda disciplinární komise Richard Baček.

„Nechceme hráči Kuchtovi předestírat, že měl v úmyslu brankáře Slovanu zranit, nicméně dle dostupných záběrů měl liberecký brankář v dané chvíli míč už plně pod kontrolou, a i za této situace noha hráče Kuchty mířila přímo proti hlavě soupeře. Šlo o nedovolený zákrok, který byl veden krajně bezohledným způsobem s vysokou mírou rizika vážného zranění protihráče,“ dodal.

Podle agentury ČTK ve Spartě zvažují, že se proti Kuchtově trestu odvolají.

Kuchta je prvním hráčem v samostatné české historii, který dostal červenou kartu ve dvou ligových zápasech domácí nejvyšší soutěže za sebou, což je rarita.

První loni v prosinci jako hráč Slavie, druhou už jako sparťan.

Kuriózní a úsměvné rovněž je, že za vyloučení v Ostravě, kdy z prázdné brány vyrazil míč rukou a zabránil domácímu Baníku k dosažení branky, si žádný trest vlastně neodpykal.

Po lednovém přestupu do Ruska totiž do prvního utkání nastoupil neoprávněně, ale jelikož Lokomotiv Moskva utkání prohrál a vítěz Krasnojarsk námitku nepodal, Kuchta měl trest na jedno utkání za sebou a při letním přesunu do Česka byl už disciplinárně čistý.

V březnu ještě v dresu Lokomotivu se ohnal proti soupeři ze Soči a za červenou kartu nesměl hrát dvě utkání. Za poslední půlrok tak byl Kuchta třikrát vyloučený, do té doby ani jednou.