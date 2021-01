Jarolím přebírá po Jarošíkovi fotbalové Ústí. Chci hrát útočně, vyhlásil

Praha Bývalý fotbalový reprezentant David Jarolím je novým trenérem FK Ústí nad Labem, s druholigovým klubem ve středu podepsal smlouvu až do konce června 2024. Nahradil Jiřího Jarošíka, kterého v zimní přestávce zlákal slovinský šampion NK Celje.

„Od počátku jsme si s Ústím rozuměli a jednání šlo hladce. Mám z toho dobrý pocit. Důležité je, že máme společnou sportovní filozofii. V Ústí je dobře nastavena práce s mladými hráči, kteří spolu se zkušenou osou týmu tvoří ambiciózní celek, a této filozofie se určitě budeme držet,“ uvedl na klubovém webu Jarolím, o jehož angažování informovala MF DNES už na sklonku roku. „Chci navázat na úspěšné předcházející období.“

Stejně jako jeho předchůdci, i Jarolím má za úkol začleňovat do týmu mladé hráče i ústecké odchovance. „Máme v tom širokou shodu v celém sportovním úseku včetně nového trenéra a podporu i od pana Hory, majitele klubu,“ řekl ústecký ředitel Václav Kožíšek.

Jednačtyřicetiletý Jarolím má za sebou bohatou hráčskou kariéru, zúčastnil se mistrovství světa 2006 v Německu i evropského šampionátu o dva roky později v Rakousku a Švýcarsku. Velkou stopu zanechal v německé bundeslize, patřil mezi stálice Hamburgeru SV, kde byl kapitánem, kopal i za 1. FC Norimberk a Bayern Mnichov, s nímž má dva tituly. Hráčskou kariéru zakončil odchovanec Slavie v prvoligové Mladé Boleslavi, kterou nyní vede jeho otec Karel. Trenérsky u dospělých působil v Radotíně, naposledy byl šéftrenérem vyšehradského dorostu.

„Do klubu přichází další mladý trenér s velkými hráčskými zkušenostmi. David Jarolím je bezpochyby fotbalová osobnost a je skvělé, že své zkušenosti může podobně jako jeho předchůdce Jiří Jarošík začít trenérsky zúročovat právě u nás v ústeckém klubu,“ pochvaluje si sportovní manažer druholigisty Petr Heidenreich.

Klub má ve smlouvě opci na prodloužení trenérského angažmá s Jarolímem o další dva roky. Mužstvo přebírá hned, ve středu 13. ledna odstartuje zimní přípravu. Za asistenta si vybral svého dlouholetého kolegu Richarda Stražana.

„Budeme hrát ofenzivní fotbal podložený poctivou prací v zápasech i v tréninku. Důležité bude umožnit fotbalový růst talentovaným hráčům. Chci jim k tomu dát dostatek prostoru. Žádné konkrétní umístění v tabulce jsme si nestanovili, do každého zápasu ale půjdeme s cílem vyhrát. Jaké umístění nám to nakonec vynese, to uvidíme po skončení sezony,“ prohlásil novic na ústecké lavičce.

Omlazené mužstvo je po podzimu na překvapivém 3. místě. „Mojí ambicí je samozřejmě zůstat v horních příčkách tabulky. Na nové angažmá se hodně těším a věřím, že spolu s týmem uspějeme.“