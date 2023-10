Šilhavý po trápení s outsiderem: První poločas byl výborný. Budoucnost? Nechci polemizovat

Ani proti Faerským ostrovům Česko nepřesvědčilo, většinu zápasu se hráči prali sami se sebou. Na penaltové vysvobození se čekalo do šestasedmdesáté minuty. Postup na Euro do Německa má národní tým ve svých rukách, ale hlavně výkon ve druhém poločase ukázal, že na něj doléhá tlak.

Trenére, najdete jiné pozitivum než tři body?

Nevím, jak tu otázku myslíte. První poločas byl z naší strany výborný, až na zakončení. Měli jsme pět vyložených šancí, soupeře jsme nepouštěli k míči. Chyběl tomu gól.

Toho jste se dočkali až čtvrt hodiny před koncem. Velká úleva?

Přiznám se, že jsem si oddechl hodně. Viděl jsem na hráčích, že čím víc chtěli, tím víc kazili. Neřešili to klidně. Všem se nám ulevilo, že jsme povinné tři body udělali.

Jak osobně vnímáte to, co se kolem vás v posledních týdnech děje? Přemýšlíte o rezignaci?

Samozřejmě to není příjemné. Vůbec nechci o své pozici polemizovat nebo s ní hazardovat. Trenér nároďáku je nejvíc, čeho v českém fotbale můžete dosáhnout. Ale v momentu, kdy výkonný výbor rozhodne, že odcházím, tak odejdu.

Pokud u týmu zůstanete, kvalifikace je pořád rozjetá tak, že šest bodů by mělo stačit k přímému postupu.

Hrozně by mě mrzelo, kdyby se nepostoupilo. Ať už se mnou, nebo beze mě. Není to o Šilhavém, ale o Česku, o reprezentaci. Můžu říct, že dokud tady budu, budu se snažit pracovat co nejlépe.

ZNÁMKOVÁNÍ Ohodnoťte fotbalisty za výkon proti Faerům.

Cítíte podporu z kabiny? Třeba kapitán Souček se vás zastal a vzal na sebe i penaltu.

Je důležité a příjemné, když cítíte, že vám kabina věří. A Tomáš? Pravý kapitán. Vzal to na sebe, ne každý by do toho šel. Proměnil s přehledem. Ale gól určitě nedal pro mě, ale pro tým.

Udělal jste pět změn v sestavě, změnil rozestavení. Co vás k tomu vedlo?

Ve stejném rozestavení jsme hráli s Faeřany už dvakrát, pokaždé jsme vysoko vyhráli. Proto jsme se k tomu vrátili i teď. Bylo to vidět, až na tu produktivitu... Co se týče změn, Coufal nehrál kvůli riziku třetí žluté karty, chyběl by nám v Polsku. Pavlenka nemohl chytat ze zdravotních důvodů. A vpředu jsme to chtěli okysličit: Lingr je rvavý, Hložek taky, na hrotu jsme chtěli využít urostlého Čvančaru.

A proč nedostal vůbec příležitost stoper Vitík? Ve dvou zápasech neodehrál ani minutu, přitom se mohl hodit jednadvacítce.

Martin o své pozici věděl, bavili jsme se o tom s ním už před nominací. Nakonec jsme ho vzali i s tím, že nemusí do hry zasáhnout. Hrálo se o hodně a potřebovali jsme ho mít k dispozici, kdyby nastal problém.