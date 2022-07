Slavia mě potřebuje, titul si chceme vzít zpátky. Tvrdík mluvil i o své nemoci

Pravomoci si rozdělí s Tomášem Syrovátkou, který ho v jeho nepřítomnosti zastupoval a nově je generálním ředitelem klubu.

„V nové sezoně, v níž slavíme 130 let od založení klubu, si chceme vzít zpátky titul. Musí to být náš cíl a uděláme pro to všechno,“ slíbil Tvrdík.

O čem ještě během téměř tříhodinového programu na slávistickém stadionu mluvil?

O uplynulé sezoně: „Nerad bych, aby to vyznělo, že druhé místo je neúspěch. Za pět let se současným trenérským týmem máme tři tituly a dvě druhá místa, jsme nejlepší český klub, ale nemůžete od nás očekávat každý rok vítězství. Byla by to i neúcta k soupeřům. Osobně jsem gratuloval Plzni a jejímu majiteli, byla lepší než my a vyhrála zaslouženě. Přeju jí i ostatním českým klubům, aby se jim dařilo v pohárech, potřebujeme sbírat body do koeficientu, abychom měli znovu pět zástupců v Evropě.“

O domácí porážce v derby se Spartou: „Jediné, co bych týmu vytkl. I když už jsme nemohli být mistry, derby musíte hrát na dvě stě procent. Kdybych tady byl, pravděpodobně bych po zápase přišel do kabiny a létaly by hromy blesky. Věřím, že se to nebude opakovat. Vstupujeme do sezony, ve které na základě opce ve smlouvě prodloužíme smlouvu s našimi trenéry.“

O vývoji klubu: „Jsem nadšený, kam se celý klub posunul. Plníme finanční i sportovní cíle. Naše děvčata získala double a jsou v posledním předkole Ligy mistryň. V rámci oslav 130. výročí si navíc zahrají přípravný zápas s Realem Madrid a já bych si přál, abychom vyprodali Eden. Uspěla i naše devatenáctka, kluky čeká mládežnická Liga mistrů, což je obrovský úspěch. Titul získal i tým do sedmnácti let, patnáctka byla ve finále... Je to signál, že naše mládežnická akademie pracuje velmi efektivně a hráči se posouvají. A nerad bych zapomněl: béčko postoupilo do druhé ligy, což je nečekaný, ovšem zasloužený úspěch.“

O konci partnerství se společností Sinobo: „Se společností Sinobo, která se výhledově měla stát předpokládaným majitelem a byla i generálním partnerem stadionu, se loučíme. Ale rozhodně to neznamená odchod čínských investorů nebo snad jakoukoli nestabilitu klubu. Takřka stoprocentním akcionářem zůstává společnost Citic Group.“

O Traorém, jeho nové smlouvě a budoucnosti ve vedení Slavie: „Jsem hrdý na to, že vedle mě sedí jeden ze tří kapitánů Slavie. S Ibrou jsme prodloužili smlouvu o dva roky, je to pro nás další posila. Měl famózní poslední sezonu a navíc to pro mě není pouze hráč, spíš multifunkční člověk. Tatínek našich Afričanů, pravá ruka trenéra. Po skončení kontraktu vstoupí do vysokého managementu, půjde ve šlépějích Jirky Bílka. Už teď pomáhá s cestou africké spolupráce, což je jeden z nových pilířů Slavie.

O spolupráci v Africe: „Jsme exkluzivními partnery francouzské akademie Evian Group, máme další dvě země, kde jsme zapustili kořeny spolupráce. Jedna se o přední akademií v Nigérii, jejímž produktem je Moses Usor. Další hráči odsud přijdou v průběhu léta, další na podzim. Jestli budou jako Usor, má se Slavia na co těšit. Další spolupráce je se Senegalem a jeho místní akademií, která nám přednostně a exkluzivně pro Česko a Evropu dodává své odchovance. Třetí důležitou zemí pro nás je Pobřeží Slonoviny.“

O „nutnosti“ postupu do základní skupiny pohárů: „Máme za sebou finančně velmi úspěšný rok. Loni jsme sice poprvé za celou éru skončili ve ztrátě, ale klub získal skoro 600 milionů, ve hře jsou nabídky na další přestupy. Z hlediska finanční stability není základní skupina pohárů nutností pro přežití, ale mrzelo by nás to - protože ze sportovního hlediska by šlo o obrovskou ztrátu. Evropské soutěže umožňují ukázat naše hráče potenciálním kupcům, jsou to fantastické zážitky pro fanoušky, jsou důležité i pro naše partnery. Dostali jsme se do top třicítky podle koeficientu UEFA, Slavia je v Evropě už známá značka. Postup přes druhé předkolo je povinnost, dál uvidíme. Máme před možnými soupeři respekt, ale těšíme se na to.“

O účasti rezervy i Vlašimi, s níž Slavia spolupracuje, ve druhé lize: „Velká výhoda, obrovská. Ve Vlašimi bude pravděpodobně sedm až osm hráčů. Určitě toho využijeme, partnerství s Vlašimí se nevzdáváme. A béčko tudíž může hrát svobodně. Pro trenéra bude velká výhoda, že může posílat méně vytížené hráče z áčka na herní praxi do druhé ligy. V béčku budeme navíc nadále dávat prostor hráčům z našich mládežnických výběrů, aby si zkusili dospělý fotbal.“