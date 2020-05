Je nejmladším trenérem světa, do toho pracuje pro Real. ‚Starší hráče si držím u sebe,‘ říká osmnáctiletý Brit

Anglický mladík je studentem Liverpool Hope University, k tomu stíhá trénovat velšský Caerwys FC s více než stoletou historií.

V létě má navíc tento osmnáctiletý trenérský zázrak zajištěné stáže ‚Clinics Coach‘ v jednom z nejúspěšnějších mužstev světa - Realu Madrid. Přestože je Jordan Hadaway stále teenagerem, povedlo se mu získat trenérskou licenci B.

„Navzdory mému věku se na své pozici cítím sebejistý v tom, abych si získal respekt hráčů. Vždy jsem jim řekl, ať mi dají najevo, že mě tu nechtějí. V týmu máme starší poloprofesionály, jednomu je dokonce 36. Zkušenější hráče si držím blízko sebe, kdežto ty mladé nechávám více od sebe,“ vysvětluje mladičký Brit své metody.

