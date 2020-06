Je to hodně dávno, chtělo by to změnit, říká Hejda o šest let starém vítězství Plzně v Edenu

Praha Ví, že jde o hodně. Vlastně dokonce o všechno. Plzeň nesmí prohrát, pokud si chce udržet teoretickou naději na celkové prvenství ve Fortuna lize. „Bereme už jenom výhru,“ hlásí stoper Lukáš Hejda před večerním duelem na půdě vedoucí pražské Slavie.

Je velmi pravděpodobné, že se objeví v základní sestavě. Ve středu obrany po boku kolegy Jakuba Brabce.

První krok jste v nadstavbě zvládli, porazili jste Jablonec...

Nám předtím moc nevyšel pohárový zápas na Spartě. Chtěli jsme rychle přepnout, přeci jen se nám doma hraje trošku líp. Myslím si, že tři body jsme získali zaslouženě. Jen tak dál.

V Olomouci jste před deseti dny musel kvůli zranění střídat, jak jste na tom zdravotně nyní?

Byl jsem nachystaný už na Spartu, ale možná tam bylo ještě nějaké riziko, takže jsme to radši nechali být a nehrál jsem. Teď už se cítím stoprocentní.

Čeká vás střetnutí se Slavií o zachování naděje.Dá se říct, že se hraje o všechno. Pro nás jde o klíčový zápas, bereme už jenom výhru. Od toho se bude všechno odvíjet. Uvidíme, jak nám vyjde vstup do zápasu. Pro vítězství uděláme maximum.

Naposledy vyhrála Plzeň v Edenu před šesti lety...

Výsledek už si ani přesně nevybavuju, ale zrovna nedávno jsme se o tom s kluky bavili. Je to hodně dávno, chtělo by to změnit.

Zleva Lukáš Masopust ze Slavie a brankář Plzně Aleš Hruška.

Budete vycházet z nedávného vzájemného duelu, který skončil remízou?

Myslím, že náš výkon mohl být lepší. Výsledek nula nula toho moc nevyřešil. Měli jsme nějaké dobré pasáže, ale byli jsme trochu zakřiknutí. Teď musíme hrát odvážněji.

Myslíte, že stylem půjde o podobné utkání?

Slavia už bude chtít rozhodnout a my se budeme snažit udržet si naději. Očekávám, že tentokrát by to mohlo být ofenzivnější.