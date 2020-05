Je to správné rozhodnutí, které pomůže německému fotbalu, říká o restartu Bundesligy Koubek

Augsburg/Praha Čeští reprezentanti a krajánci v Augsburgu gólman Tomáš Koubek a obránce Marek Suchý jsou nadšeni, že německá vláda povolila od 15. května opět rozehrát bundesligu, kterou v první polovině března přerušila pandemie nového koronaviru. Rozhodnutí podle nich pomůže celému německému fotbalu.

„Samozřejmě jsem moc rád a myslím, že i všichni hráči a kluby jsou z toho šťastní, že fotbal dostal od vlády zelenou. Po týdnech přípravy a tréninků, ať už individuálních, v menších skupinkách nebo větších, tam konečně zase bude ten zápas a budeme mít na co se pořádně připravovat,“ řekl Suchý v audiorozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

„Když už jsme takovou dobu trénovali, člověk je rád, že ten cíl se vyplnil a že bundesliga se dohraje. Myslím, že to je správné rozhodnutí a rozhodnutí, které pomůže bundeslize jako takové a celému německému fotbalu. Protože moc dalších lig asi takhle blízko k tomu znovurozjetí soutěže není,“ doplnil Koubek.

Přerušená sezona se znovu rozběhne v pátek 15. května. Týmy podle všeho před znovuzahájením zápasů čekají karanténní opatření. „Uvidíme, jak to celé bude vypadat. Myslím, že kolem toho budou velká opatření. Budeme muset být zavření na týdenní nebo dvoutýdenní karanténu na hotel. Pak budeme před každým zápasem testováni a bude nám doporučeno, abychom vůbec nechodili z baráku. To jsou informace z mítinků, které teď mám,“ řekl Koubek, jenž má za spoluhráče i dalšího Čecha Jana Morávka.

Augsburg, kterému patří v tabulce 14. místo, je podle českého gólmana již na zápasy připravený. „Záleží na každém týmu, jak dlouho se připravoval, jak jim to ta města dovolila. U nás to nebude těžké, myslím, že bychom v klidu už mohli hrát příští týden. Tím, že jsme ten tým, který trénoval dlouho, myslím, že jsme nic neztratili. Naopak myslím, že jsme se dost dobře zlepšili. Samozřejmě fotbal jako takový, simulaci nějakého zápasu, jsme ještě na tréninku neměli. Takže člověk neví. Ale jsme v tréninku sedmý týden, byly tam nějaké dny volna, takže řekněme, že jsme pět celých týdnů v klasickém každodenním zápřahu,“ řekl Koubek.

Fantastický zákrok brankáře Koubka proti penaltě Padebornu.

„Myslím, že to bude vše úplně jiné. Přece jen v letní nebo zimní přípravě se připravuješ k nějakému datu v horizontu týdnů, teď to může být během jednoho nebo dvou, to se ještě rozhodne. V Augsburgu jsme se snažili připravovat průběžně, abychom byli na dobré fyzické i fotbalové úrovni. Pro všechny týmy je to stejné a hlavně na vrcholu všeho je to, že se zase začnou hrát ostré zápasy o body,“ dodal Suchý.

Stejně jako v dalších ligách se bude hrát bez diváků. „Samozřejmě fotbal se hraje pro diváky. Zvlášť v bundeslize jsou návštěvy vysoké, fotbal je tady náboženstvím, každý o něm mluví, furt se probírá. Chápu, že fanoušci jsou naštvaní, že se bude hrát bez nich. Já to vidím také z druhé strany - bundesligu je teď třeba dohrát i z toho důvodu, že je třeba některé kluby, které by třeba měly existenční potíže, zachránit. Kdyby je měly, nedovedu si představit, jak by to vypadalo. Spousta klubů by musela jít níž, nebo dokonce i definitivně skončit. Berme to tak, že můžeme zachránit něco, aby se na ty zápasy zase mohlo chodit,“ podotkl Koubek.



„Že to bude bez diváků, se samozřejmě vědělo. To jde teď absolutně stranou. Hlavní je, že se zase začnou hrát ostré zápasy. Na spoustu týmů tady chodí vyprodané stadiony, jsou zvyklé na specifickou atmosféru, která jim strašně pomáhá. Tohle teď samozřejmě odpadne. Záleží, jaká atmosféra se na prázdném stadionu vytvoří. Pro všechny to bude něco nového. Myslím, že po jednom dvou zápasech si člověk trochu zvykne a nebude na to tolik myslet,“ doplnil Suchý.