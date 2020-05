V sedmnácti vypadal na 40. Fotbalistův věk prošetřovala italská Serie A, nic mu však nedokázala

Řím Joseph Minala je jméno, které znají pouze zasvěcení fanoušci fotbalu. Bývalý záložník Lazia Řím během svého příchodu do Serie A čelil řadě nařčení, že jeho věk není pravdivý. Uváděných sedmnáct v roce 2014 prošetřovala Italská fotbalová asociace (FIGC).

Pro ty, kteří nevědí. Joseph Minala se proslavil v roce 2014, když jako sedmnáctiletý bojoval o místo v základní sestavě Lazia Řím, dohromady v bílomodrém dresu odehrál tři utkání. Problémem kamerunského záložníka však byly pochybnosti o jeho věku, někteří zástupci ostatních klubů mu tipovali dvaačtyřicet let.

Díky jeho drsným rysům, které u hráčů v juniorském věku nejsou zvyklé, byl Minala vyšetřovaný Italskou fotbalovou asociací (FIGC), případ ale neprokázal jeho vinu. „Šetření neprokázalo žádnou potřebu disciplinárního řízení,“ uvedla FIGC po svém vyšetřování.

To ale kamerunskému záložníkovi v kariéře neprospělo.

Po aféře ohledně věku si ho na hostování stáhlo druholigové Bari, kde odehrál osmnáct utkání, ve kterých ale nijak nezazářil a vrátil se do Říma. Poté se Minala vydal na cesty po hostováních. Nejdříve na zkoušku do Latina Calcio, jenž hraje Serii D (čtvrtá italská liga), podruhé neúspěšně v Bari. Další nabídku dostal v současnosti třiadvacetiletý záložník do Salernitany (Serie C), kde se během tříletého působení úspěšně zabydlel v základní sestavě a odehrál čtyřiašedesát utkání, v nichž vstřelil šest branek.

Provinční italský celek ale Minalu podepsat nechtěl, na odpovídající smlouvu hráči jeho věku neměl potřebný rozpočet.

Pokus o naprostý restart může přijít v Čínské superlize. Qingdao Huanghai, kde v minulé sezoně působil například Yaya Touré (dříve Barcelona či Manchester City), nabídne možnost ročního hostování a šanci ukázat, že ve třiadvaceti letech „nepatří do starého železa’'.