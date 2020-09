Jednadvacítka v kvalifikaci ME rozstřílela 6:0 San Marino, zářil Drchal a Krejčí

Serravalle Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy vyhráli 6:0 v San Marinu a upevnili si vedení v neúplné tabulce čtvrté skupiny. Po dvou gólech dali Václav Drchal s Ladislavem Krejčím, o zbývající branky se postarali Libor Holík a Pavel Šulc.

Utkání kvalifikace ME 2021 fotbalistů do 21 let v Serravalle: 4. skupina: San Marino - ČR 0:6 (0:2) Branky: 19. a 27. Drchal, 64. a 76. Ladislav Krejčí, 77. Holík, 84. Šulc. Rozhodčí: Kurgheli - Chomčenko, Kosovec (všichni Běl.). ŽK: Conti, Ceccaroli, Pancotti (všichni San Marino).

Češi měli od začátku navrch. Bucha však v první velké šanci poslal míč nad branku a chvíli nato se několika pohotovými zákroky blýskl domácí brankář De Angelis. O pár sekund později už ale využil převahu hostů Drchal, který se v 19. minutě otočil kolem obránce a zamířil přesně k tyči.

Mladoboleslavský útočník se v jednadvacítce prosadil poprvé. Ve 27. minutě zvýšil na 2:0, když se trefil hlavou po Sadílkově rohu. Po půlhodině hry mohl přidat třetí branku z přímého kopu Janošek, ale s jeho nebezpečným pokusem si poradil De Angelis.

„Neřekl bych, že zápas zlomily moje dva góly v prvním poločase, spíš nám pomohly se uklidnit. Už před tím jsme měli dvě šance, takže po těch gólech jsme hráli s větším klidem,“ uvedl Drchal na webu FAČR. „Můžeme to brát jako povinné vítězství, ale z mého pohledu je to důležité směrem k dalšímu zápasu, může nám to pomoct,“ dodal.

Dvougólového střelce měl český tým i ve druhém poločase. Krejčí nejprve v 64. minutě dorazil Janoškovu střelu a v 76. minutě sparťanský obránce hlavou po rohovém kopu překonal Paoliniho, který chvíli před tím v domácí brance vystřídal De Angelise.



„Soupeř do zápasu vstoupil mnohem lépe, než když jsme s nimi hráli před rokem. Byli agresivnější a rychleji napadali. Dostali jsme se do zápasu trochu později, ale vyhráli jsme,“ uvedl Krejčí. „Jsem rád, že aspoň v reprezentaci mi to tam padá. Rád bych dal gól i v klubu, ale aspoň takhle. Snad to bude pokračovat a vyhraji nejlepšího střelce týmu,“ usmál se.

Na 5:0 vzápětí po Sadílkově centru zvýšil hlavou Holík a šest minut před koncem uzavřel skóre tečí střídající Šulc. Český tým porazil San Marino 6:0 stejně jako loni na podzim v Chomutově a v kvalifikaci stále neprohrál. Tabulku vede o čtyři body před Řeckem, které má však o dva zápasy méně.

Dalším soupeřem Krejčího výběru bude příští týden v pondělí v Českých Budějovicích čtvrté Chorvatsko, které má o dva zápasy méně a ztrácí na Čechy osm bodů. Třetí je Skotsko s jedním zápasem k dobru a šestibodovou ztrátou. Na Euro postoupí vítězové devíti skupin a pět nejlepších celků z druhých míst.

„Myslím, že celý tým pracoval dobře. Nehráli jsme spolu deset měsíců, takže po restartu je takový výsledek pro celý tým a morálku výborný,“ připomněl kapitán českého týmu Sadílek skutečnost, že poslední zápas jednadvacítka kvůli pauze zaviněné pandemií odehrála loni na podzim.